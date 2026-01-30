Главное

Волгоградка перевела на «безопасный счет» накопления в 1,5 млн

30.01.2026 19:50
0
30.01.2026 19:50


Жительница Волгоградской области стала очередной жертвой мошенников. Как рассказали в региональном ГУ МВД России, 55-летняя жительница Котовского района перевела аферистам 1,5 млн рублей. 

Установлено, что с 23 января на телефон потерпевшей начали поступать звонки от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник заявил, что личный кабинет женщины на портале «Госуслуги» якобы взломали, в связи с чем необходимо перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Волгоградка поверила незнакомцу и перевела на неизвестный счет все свои сбережения. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

