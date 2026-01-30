Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотерею





В Волгоградской области многодетная мать стала одной из победительниц новогодней лотереи «Русское лото». Как рассказали в пресс-службе компании, женщина стала обладательницей 1 млн рублей.

– Мы с подругой традиционно участвуем в новогоднем розыгрыше «Русского лото» и смотрим прямой эфир. А в этот раз мы его пропустили, и я проверила билеты только вечером в мобильном приложении, – с улыбкой вспоминает победительница. – сразу поняла, что выиграла, а моя подруга была очень удивлена и сперва не поверила.

Женщина работает директором организации в сфере культуры и экотуризма. Свободное время она любит проводить со тремя детьми. Свой выигрыш волгоградка потратит на ремонт в доме.

Фото: «Русское лото»