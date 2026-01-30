Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 января





В Волгограде 31 января состоится тематический рейс «Эксурсионного вагона» 31 января. Как рассказали в пресс-службе ПривЖД, жителей региона электричка отправит в увлекательное путешествие в «Старую Сарепту».

Пассажиров ожидает тематический квест на тему истории Волгограда, экскурсия по городу и концерт классической музыки «Сказка о рыбаке и рыбке», который состоится в здании кирхи XVIII века.

Отправление «Экскурсионного вагона» состоится в 12:30 со станции Волгоград-1, а прибудет на о.п. Красноармейская в 13:10. Развезет обратно волгоградцев на станцию Волгоград-1 электричка в 17:08.