Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в Волгограде





В Волгограде сегодня, 30 января, представители силовых ведомств проведут учения на линии скоростного трамвая, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб региона.

Учения организованы в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год, утвержденным Председателем НАК, оперативным штабом в Волгоградской области.

– 30 января проводится оперативно-тактическое антитеррористическое учение по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры – «Волгоградского скоростного трамвая». Просьба к жителям области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам, – говорится в официальном сообщении операштаба.

Информацию, заслуживающую внимания, до жителей в случае необходимости донесут дополнительно.

В настоящее время трамвай маршрута СТ и СТ2 осуществляет движение в границах остановок Площадь Чекистов - ВГТЗ.