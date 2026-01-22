Осталось убрать ограждение: фотограф показал новую дорогу на Родниковую долину за несколько дней до открытия





В Советском районе Волгограда готовится к открытию новая дорога, которая соединит Родниковую долину и Университетский проспект. Несмотря на экстремально сжатые сроки, специалисты всё же успели завершить все основные строительные работы к началу 2026 года.





Сейчас здесь уже уложен чистовой слой асфальтобетона на всём протяжении дороги. Выезд на 2-ю Продольную оборудован новым светофором. Он уже подключён, настроен и полностью готов для управления дорожным движением.





На всём протяжении многополосной магистрали с обеих сторон обустроены просторные тротуары. Для безопасности пешеходов со стороны овражной части они обнесены специальным ограждением, а от проезжей части отбойниками.









Несмотря на то что дорога официально ещё не открыта, современные пешеходные зоны уже облюбовали местные жители. Взрослые теперь могут пешком за 10-15 минут дойти из новостроек ЖК «Долина» до основной части района, а дети и подростки, в том числе и из прилегающего частного сектора, могут самостоятельно и, что немаловажно, безопасно пешком добраться до ближайших школ и колледжей.





Пока движение здесь ещё не закипело, момент ловят и любители уличных пробежек. Спортсмены смакуют возможность пробежаться по пока ещё пустой дороге.





Чтобы обойти необходимость выноса высоковольтной сети 110 кВ, специалистам пришлось всё же немного скорректировать геометрию объекта. Примерно на середине построенного участка проезжая часть делает небольшой поворот, чтобы обогнуть одну из опор, а на пересечении новой дороги с ул. Перекопской специалистам пришлось организовать круговую развязку, чтобы обойти находящиеся посреди дороги железобетонные опоры ЛЭП.









Помимо светофорных объектов и дорожных знаков, вблизи круговой развязки специалистами обустроен современный остановочный павильон. На текущий момент неизвестно, планируется ли запуск по по ул. Родниковой новых маршрутов общественного транспорта или же изменение существующих транспортных направлений №77 и №85, однако каково бы ни было решение властей, необходимая инфраструктура уже создана.





Сроки официального запуска движения по новой дороге пока не назывались. Однако уже сейчас специалисты убрали ограждение со стороны Родниковой долины, на текущий момент свободному проезду транспорта мешают лишь несколько бетонных блоков и со стороны Университетского проспекта. Более того, 22 января дорожные службы провели расчистку новой проезжей части от снега. Судя по всему, ввод объекта в строй больше не заставит волгоградцев долго ждать.





Напомним, контракт на строительство дороги, которая обеспечит транспортную доступность Родниковой долины и территорий перспективной жилой застройки, был заключён в 2021 году с компанией «СМУ-4». На эти цели из бюджета было выделено 1,1 млрд рублей. Организация должна была сдать дорогу к апрелю 2024 года, однако сразу же всё пошло не по плану.

Сначала специалисты неожиданно выяснили, что на Родниковой долине, в балке, где течёт Купоросный ручей, близко к поверхности проходят грунтовые воды. Позже из-за нерасторопности подрядчик не успел разработать проект выноса ЛЭП до вступления в силу изменений в федеральное законодательство, которые перекладывали соответствующее бремя с плеч подрядчика на компанию «Россетти ЮГ», которая владела этими коммуникациями. Однако найти общий язык подрядчик из Карачаево-Черкессии с волгоградскими энергетиками, несмотря на все усилия последних, не смог.

В августе 2025 года фактически замороженный объект вновь ожил. Специалисты начали активно прокладывать ливневую канализацию, а также коллектор для Купоросного ручья. Позже началась отсыпка балки под основанием будущей дороги песком. При этом эпопея с выносом ЛЭП получила своё продолжение. В администрации Волгограда сообщили, что решено оставить коммуникации в покое на своём месте, однако в компании ПАО «Россети Юг» уточнили, что подготовка к выносу сетей всё же идёт и компания уже передала заказчику проект соглашения о переустройстве воздушной линии электропередачи 110 кВ в охранной зоне строительства автомобильной дороги.

Отметим, согласно утверждённому в конце 2025 года генплану, дорогу по ул. Родниковой в перспективе планируется продлить до ул. Электролесовской. Если эти планы всё же будут реализованы, не только жители Родниковой долины, но и автолюбители со всего района, а также транзитный транспорт получит возможность быстрее перестраивать свои маршруты, выбирая для передвижения 2-ю или 1-ю Продольную. Существующая транспортно-дорожная сеть сейчас уже с трудом справляется с этой задачей.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»