Расходы россиян на содержание авто выросли в 2025-м почти на 50%





Траты россиян на содержание личного транспорта значительно выросли в 2025 году. Результаты анализа расходов представили аналитики ВТБ.

Так, согласно выводам экспертов, на АЗС, автомойках и СТО россияне оставили в прошлом году в среднем на 46% больше, чем годом ранее. Число оплат при этом увеличилось на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей, увеличившись на 4%.

Самые большие расходы объяснимо приходятся на оплату ГСМ. В прошлом году на АЗС клиенты только этого банка оставили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на треть – до 158 млн покупок. Средний чек увеличился на 7% – до 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка в 2025 году потратили 19 млрд рублей – на 55% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 3 млн операций (рост на 43%), а средний чек достиг 5,8 тыс. рублей. Расходы на автомойках также выросли: за год потрачено 7,2 млрд рублей, что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% – до 30 млн рублей.

Примечательно, что 2025 году россияне стали заметно больше инвестировать в свои автомобили. Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, вложения выросли почти на 50%.