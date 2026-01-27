Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Экономика

Расходы россиян на содержание авто выросли в 2025-м почти на 50%

Экономика 27.01.2026 18:19
0
27.01.2026 18:19


Траты россиян на содержание личного транспорта значительно выросли в 2025 году. Результаты анализа расходов представили аналитики ВТБ. 

Так, согласно выводам экспертов,  на АЗС, автомойках и СТО россияне оставили в прошлом году в среднем на 46% больше, чем годом ранее. Число оплат при этом увеличилось на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей, увеличившись на 4%.

Самые большие расходы объяснимо приходятся на оплату ГСМ.  В прошлом году на АЗС клиенты только этого банка оставили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на треть – до 158 млн покупок. Средний чек увеличился на 7% – до 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка в 2025 году потратили 19 млрд рублей – на 55% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 3 млн операций (рост на 43%), а средний чек достиг 5,8 тыс. рублей. Расходы на автомойках также выросли: за год потрачено 7,2 млрд рублей, что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% – до 30 млн рублей.

Примечательно, что 2025 году россияне стали заметно больше инвестировать в свои автомобили. Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, вложения выросли почти на 50%.

