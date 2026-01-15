ФАС проверит «взбесившиеся» цены на овощи из волгоградских теплиц





ФАС РФ заинтересовалась процессом ценообразования на тепличные овощи нескольких известных производителей. Как сообщили в федеральном ведомстве, компании, входящие в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето» должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, заявили в службе.

Напомним, в «РОСТ» входят и теплицы бывшего «Овощевода», расположенные в Волжском Волгоградской области, где выращивались помидоры и огурцы под брэндом «Ботаника». В 2023 году бывший владелец ООО «Овощевод» продал свой бизнес группе компаний «РОСТ».