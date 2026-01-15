Общество

ФАС проверит «взбесившиеся» цены на овощи из волгоградских теплиц

Общество 15.01.2026 18:42
0
15.01.2026 18:42


ФАС РФ заинтересовалась процессом ценообразования на тепличные овощи нескольких известных производителей. Как сообщили в федеральном ведомстве, компании, входящие в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето» должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, заявили в службе.

Напомним, в  «РОСТ» входят и теплицы бывшего «Овощевода», расположенные в Волжском Волгоградской области, где выращивались помидоры и огурцы под брэндом «Ботаника». В 2023 году бывший владелец ООО «Овощевод» продал свой бизнес группе компаний «РОСТ».

Как сообщало V102.RU, накануне в Волгоградстате сообщили о рекордном подорожании тепличных овощей. Так, за период с 1 января  по 12 января 2026 года огурцы выросли в цене на 37,9%, а помидоры - на 25,1%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.01.2026 20:12
Общество 15.01.2026 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 19:41
Общество 15.01.2026 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 18:42
Общество 15.01.2026 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 18:23
Общество 15.01.2026 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 18:03
Общество 15.01.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 17:47
Общество 15.01.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 17:26
Общество 15.01.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 17:03
Общество 15.01.2026 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 14:57
Общество 15.01.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 14:33
Общество 15.01.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 14:31
Общество 15.01.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 12:42
Общество 15.01.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 12:35
Общество 15.01.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 11:28
Общество 15.01.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2026 11:26
Общество 15.01.2026 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на переменеСмотреть фотографии
20:41
В Волжском рецидивист на улице жестоко избил 61-летнюю женщинуСмотреть фотографии
20:12
В райцентре Волгоградской области завоет сирена 16 январяСмотреть фотографии
19:41
888 волгоградских семей расспросят о доходахСмотреть фотографии
19:14
Суд отправил в СИЗО жительницу Котово за убийство на РождествоСмотреть фотографии
18:42
ФАС проверит «взбесившиеся» цены на овощи из волгоградских теплицСмотреть фотографии
18:23
Молодчиков, надругавшихся над арт-объектом в Волжском, нашла полицияСмотреть фотографии
18:03
МЧС предупредило об обледенении северо-востока Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде наградили лучших следователей в день 15-летия СК РоссииСмотреть фотографии
17:33
Суд в Волгограде взыскал с застройщика 4,3 млн за свалку у ЖК «Заречье»Смотреть фотографии
17:26
Новая налоговая льгота для многодетных волгоградцев: что изменилосьСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде скончался массажист «Ротора» Евгений ТрофимовСмотреть фотографии
16:39
В Ozon рассказали о состоянии водителя и груза после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:29
Суд Волгограда взыскал с чиновника-прогульщика 10,5 млн рублей за его бизнесСмотреть фотографии
16:07
Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец годаСмотреть фотографии
14:57
Полиция под Волгоградом остановила авто с 10-летним за рулем и его пьяным папойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полузащитник Михаил Мальцев ушел из «Ротора» в «Сокол»Смотреть фотографии
14:33
Путин наградил медалью «За отвагу» волгоградского приставаСмотреть фотографии
14:31
Аэропорт Волгограда прекратил незаконные сборы с авиакомпанийСмотреть фотографии
13:49
Под Волгоградом осудят жену участника СВО за растрату его миллионовСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом суд разрешил вдове участника СВО не возвращать кредиты мужаСмотреть фотографии
12:35
Отбой беспилотной опасности снова объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
В Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеСмотреть фотографии
11:53
Волгоградка отсидит 8 с половиной лет за спонсирование террористовСмотреть фотографии
11:28
Семь рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:26
Свыше 100 земских докторов придут в волгоградские больницыСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом пострадал водитель фургона OZON в ДТП с фуройСмотреть фотографии
11:04
Концессии запустили резервное оборудование из-за шугиСмотреть фотографии
10:42
Сбой в движении трамваев №№2,6 и 12 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
Малоимущим волгоградцам с 1 января увеличили пособияСмотреть фотографии
 