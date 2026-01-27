Волгоградцы подали уже 80 тысяч заявлений на перевыпуск Пушкинской карты





Жители Волгоградской области активно включилась в процесс перевыпуска Пушкинских карт в связи со сменой оператора федеральной программы. Как сообщает ИА «Высота 102», с 2026 года полномочия по выпуску и обслуживанию карт перешли к банку ВТБ. При этом условия популярной программы для молодежи остались неизменными.

Напомним, что волгоградцы в возрасте от 14 до 22 лет могут получить виртуальную или пластиковую карту, на которую государство ежегодно зачисляет 5000 рублей. Деньги можно тратить на билеты в театры, музеи, на концерты, выставки, а также в кинотеатры. Единственное условие – стоимость билета не должна превышать 2000 рублей от общего лимита. Карта действует по всей стране, позволяя волгоградцам посещать культурные мероприятия и в родном регионе, и за его пределами.

Переоформить Пушкинскую карту можно тремя способами:

через приложение «Госуслуги Культура»,

мобильное приложение «ВТБ Онлайн»,

в офисах банка.

Что немаловажно, выпуск карты остается бесплатным.

Как уточнил новый оператор, особенно активно заявления поступают из Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки.

– Процесс перехода держателей Пушкинских карт организован заблаговременно, что обеспечило беспрерывность действия программы. Мы видим высокую активность молодежи Волгоградской области, которая стремятся как можно быстрее переоформить карты, чтобы продолжить посещать спектакли, выставки и концерты. Тем более, что культурная жизнь региона богата яркими событиями, – прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

Для справки. Программа «Пушкинская карта» была запущена по инициативе президента России в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и поддержать культурные институции. В Волгоградской области участниками программы являются ведущие театры, музеи, концертные площадки и кинотеатры.