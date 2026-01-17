46-летний житель Урюпинска загадочно пропал перед Новым годом





В Урюпинске Волгоградской области разыскивается 44-летний Александр Ратушный, который исчез 26 декабря 2025 года. О пропаже мужчины рассказала его сестра и обратилась к жителям города с просьбой сообщить ей, если люди встретят его на улицах города.

Выяснилось, что у мужчины не было телефона – он его потерял. Он не появлялся дома уже несколько недель. При этом в жилище, как рассказали урюпинцы, были следы погрома – перевернутая мебель, разбросанные ножи.



Одна из жительниц утверждала, что видела его перед Новым годом в магазине, куда он зашел, но ничего не купил. Другой заявил, что встретил Александра 1 января 2026 года.



Александра Ратушного разыскивают и полицейские. Приметы пропавшего - рост 160-165, волосы русые. Особая примета - на левой руке, где большой палец, не до конца выявлена тату в виде сердца.





