Мнение

Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 Волгограда

Мнение 11.10.2025 14:54
0
11.10.2025 14:54


В Волгограде родители учеников гимназии №1 выступили против действий отца одной из учениц, который, будучи автором Telegram-канала, вынес на публику локальный конфликт. Как сообщало V102.RU, более всего волгоградцев возмутил тот факт, что мужчина публиковал в Сети видео с их детьми и подробно рассказывал подписчикам о специфике пропускного режима. Горожане написали ряд заявлений в правоохранительные и надзорные органы с просьбой прекратить серию потенциально опасного для их детей контента.


Редакция ИА «Высота 102» попросила дать беспристрастную оценку ситуации юриста Дениса Прозорова. Публикуем его мнение.

Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью (статья 2), при этом осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23), а сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24).

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну означает предоставленную человеку и гарантированную государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера; в понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер.

Как видно из представленных видеозаписей, видеосъёмку ведет один из родителей ученика школы, а позже он выкладывает видео в сеть Интернет. На видео – гражданин, изображение которого является основным объектом использования, который не давал свое согласие на видеосъемку. Обнародование и дальнейшее использование изображения – это нарушение ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный факт образует состав ст.13.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ и  ст. 137 УК РФ, так как публикация видео допускаются только с согласия гражданина.     

Кроме того, на видеозаписи видны лица несовершеннолетних учащихся учебного заведения, что также противоречит действующему законодательству, так как использование изображения несовершеннолетнего может осуществляться только с согласия его родителей либо иных законных представителей, - прокомментировал собеседник.

А вот аудиозапись в образовательном учреждении, если она не мешает учебному процессу и не связана со сбором персональных данных, не запрещена, отмечает юрист. 

- В большинстве школ РФ введен пропускной режим – и в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних, и сотрудников образовательного учреждения. В силу ч.7 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.  В силу п.2 ч.4 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» родители обязаны соблюдать такие правила. Однако, в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 44 ФЗ «Об Образовании в РФ», родители и законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей. Таким образом, ввиду отсутствия прямых запретов, посещение родителей и законных представителей возможно с предварительного согласования с администрацией школы, - заключил специалист.


