Мнение

«Это сложнее, чем строить с нуля»: Евгений Князев – о ситуции на Ангарском

Мнение 26.07.2025 18:30
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26.07.2025 18:30


В Дзержинском районе Волгограда на ул. Ангарской с утра и до поздней ночи бригады рабочих ведут демонтаж трамвайного полотна, чтобы затем уложить новые рельсы и шпалы. Временно в связи реконструкцией микрорайон остался без трамваев, что вполне объяснимо доставило местным жителям ряд неудобств. И отдельные СМИ откровенно хайпуют на этой теме, подогревая в волгоградцах недовольство сложившейся ситуацией. В ход идут заявления о том, что реконструкция завершится только глубокой зимой, регулярно публикуются посты о "жуткой давке" в автобусах. 

Но, может быть, нужно посмотреть на ситуацию с другой стороны и набраться терпения? ИА «Высота 102» попросило оценить ситуацию главу Общественной палаты Волгограда Евгения Князева.  

– Отмечу сразу, что состояние трамвайного полотна, уложенного несколько десятилетий назад, давно уже требовало если не реконструкции, то капитального ремонта самых изношенных участков точно. Волгоград благодаря инвестиционному соглашению получил возможность выполнить основательный объем мероприятий. 

Работы по реконструкции трамвайного полотна от ул. Голубинской до ул. Волчанской – это по сути новое строительство ветки. Рабочим предстоит демонтировать изношенные рельсы и шпалы, а также старую контактную сеть, удалить старое основание, выкопать котлован под новое основание, обустроить подушку из геотекстиля и песка, уложить балластный слой и смонтировать современное полотно. На финише будут выполнены работы по созданию бесшовного пути. Кроме того, предстоит смонтировать новую контактную сеть и модернизировать две тяговые подстанции, обновить переезды.

С учетом перечисленного отмечу, что по объему работ это даже больше чем строительство с нуля, так как на начальном этапе реконструкция включает в себя еще и демонтаж старой линии.

Евгений Князев напоминает, что реконструкция путей на Ангарском – второй этап. В прошлом году в Центральном районе Волгограда уже построили новое трамвайное полотно от разворотного кольца на «Детском центре» до стрелочного перевода по улице Голубинской. После реконструкции заметно преобразилась улица Краснознаменская, по которой пролегает прямой участок трамвайных путей.

– В итоге получилась одна из красивейших улиц, по которой удобно передвигаться и пешком, и на всех видах транспорта. Подобный результат волгоградцы будут наблюдать и на Ангарском.

Напомню, что во время работ по реконструкции улицы Краснознаменской вместе с трамвайным приостанавливалось и автомобильное движение, что облегчало задачу строителям. Сейчас специалисты работают лишь в четких границах трамвайной линии и условия уже не такие комфортные. Работы ведутся в несколько смен, включая выходные дни. Подрядчики стремятся придерживаться графиков, чтобы как можно быстрее вернуть электротранспорт на Ангарскую.

В первую очередь выполняются работы, необходимые для скорейшего запуска трамвайного движения. Это создание основания нового пути, монтаж рельсошпальной решетки и контактной сети. Остальные работы, такие, как сварка рельсов, монтаж остановок, благоустройство прилегающей территории – будут выполняться позднее.

Напомним, что для реконструкции летний период был выбран не случайно. Это то время, когда студенты и школьники находятся на каникулах, а, значит, и пассажиропоток заметно ниже. Осенью движение трамваев между Центральным и Дзержинским районами должно быть восстановлено, как ранее сообщили мэрии.  

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