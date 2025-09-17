



Председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев прокомментировал взволновавшее многих волгоградцев, судя по активности постов в соцсетях и на сайте информагентства, решение городской думы о принятии новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, сегодня, 17 сентября, депутаты рассмотрели предложение мэрии по повышению стоимости проезда с 35 до 40 рублей с 1 октября. Инициативу администрации депутаты поддержали.

Евгений Князев так высказался по этой ситуации.

- Непросто принималось это решение, было изучено много документов. Мы все понимаем, что это – дополнительная нагрузка на наших граждан. Но, к сожалению, экономика диктует свое. Деваться некуда – в связи с ростом цен пришлось поднимать тарифы. В то же время активное субсидирование общественного транспорта продолжается, сейчас дотируется около 60% поездок. Да, это будет 40 рублей наличными, но 32 рубля – по карте «Волна». Также сохраняется возможность проехать по более низким ценам для социальных групп – школьников, студентов. Нужно смотреть специальные тарифы, оптимальные маршруты, тогда стоимость поездки будет более приемлемой, - заявил председатель ОП.

Сегодня в городской думе также акцентировали внимание на том, что индексация тарифов была вызвана инфляцией и ростом издержек перевозчиков. При этом даже после повышения стоимость поездок в Волгограде по-прежнему останется одной из самых низких среди городов-миллионников.

Сэкономить на поездках волгоградцам предлагают также с помощью проездных. Хотя их цена тоже выросла, но при всем этом они по-прежнему будут более выгодными по сравнению с другими способами оплаты.

Так, безлимитный проездной на один вид транспорта с 1 октября обойдётся пассажирам в 1470 рублей. Студенческий проездной будет стоить 1200 рублей. Школьный – 350 рублей. Социальный проездной на трамвай-троллейбус «45 поездок» подорожает до 750 рублей.

Самым дорогим будет месячный проездной на все виды транспорта для рядовых граждан. Ценник на него составит 2300 рублей. Первая поездка по пересадочному тарифу «120 минут» обойдётся пассажиру в 34 рубля, последующие – 13 рублей.



