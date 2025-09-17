Председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев прокомментировал взволновавшее многих волгоградцев, судя по активности постов в соцсетях и на сайте информагентства, решение городской думы о принятии новых тарифов на проезд в общественном транспорте. Напомним, сегодня, 17 сентября, депутаты рассмотрели предложение мэрии по повышению стоимости проезда с 35 до 40 рублей с 1 октября. Инициативу администрации депутаты поддержали.
Евгений Князев так высказался по этой ситуации.
- Непросто принималось это решение, было изучено много документов. Мы все понимаем, что это – дополнительная нагрузка на наших граждан. Но, к сожалению, экономика диктует свое. Деваться некуда – в связи с ростом цен пришлось поднимать тарифы. В то же время активное субсидирование общественного транспорта продолжается, сейчас дотируется около 60% поездок. Да, это будет 40 рублей наличными, но 32 рубля – по карте «Волна». Также сохраняется возможность проехать по более низким ценам для социальных групп – школьников, студентов. Нужно смотреть специальные тарифы, оптимальные маршруты, тогда стоимость поездки будет более приемлемой, - заявил председатель ОП.
Сегодня в городской думе также акцентировали внимание на том, что индексация тарифов была вызвана инфляцией и ростом издержек перевозчиков. При этом даже после повышения стоимость поездок в Волгограде по-прежнему останется одной из самых низких среди городов-миллионников.
Сэкономить на поездках волгоградцам предлагают также с помощью проездных. Хотя их цена тоже выросла, но при всем этом они по-прежнему будут более выгодными по сравнению с другими способами оплаты.
Так, безлимитный проездной на один вид транспорта с 1 октября обойдётся пассажирам в 1470 рублей. Студенческий проездной будет стоить 1200 рублей. Школьный – 350 рублей. Социальный проездной на трамвай-троллейбус «45 поездок» подорожает до 750 рублей.