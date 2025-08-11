



В Волгограде накануне СМИ процитировали пост из Сети о том, что экономическая ситуация в Волгоградской области якобы вызывает опасения и даже «страх» у умеющих считать деньги «экспертов». Испугаться, в частности, успел Эдгар Петросян – после того, как нашел в открытом доступе информацию о намерениях властей взять кредит на сумму 12 млрд рублей под 23% годовых.

О том, так ли страшен кредит, как его малюют, высказался, в свою очередь, член Общественной палаты Волгоградской области, главный редактор авторитетного СМИ «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков. Свой ответ на опасения волгоградцев Жуков опубликовал в своем Telegram-канале. Далее цитата:

– Жаль, что некоторые СМИ региона восприняли слишком буквально вчерашние заявления и выдали как тревожный сигнал для экономически неподготовленных читателей. Но, если посмотреть на факты, то о какой «катастрофе» для бюджета может идти речь?

В 2019 году долговая нагрузка на бюджет [Волгоградской области] составляла 72% от собственных доходов, при этом почти 30% приходилось на коммерческие кредиты. Сегодня эти показатели – 43,8% и 13,2% соответственно. Разница очевидна. С такими параметрами роста доходов по отношению к госдолгу регион вполне может позволить себе перекредитование даже под более высокую ставку [чем 23%]. Так работает экономика в большинстве развитых стран – этим пользуются и граждане, и бизнес, и государство.

И банки тоже не склонны выдавать деньги тем, кто не сможет их вернуть. В нашем случае ситуация с долговой нагрузкой стабильна. И это не я сказал, а рейтинговое агентство «Эксперт», которое в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Волгоградской области с прогнозом «Стабильный».

Что касается беспроцентных бюджетных и инфраструктурных кредитов – здесь поводов для паники точно нет. Государство регулярно списывает их регионам, в том числе и нам. На днях, например, было списано 7,2 млрд рублей. И кстати, в прошлом году Волгоградская область получила «Золотой каток» Минтранса, став лидером нацпроекта БКД. Поэтому некоторые заявления о состоянии дорог региона выглядят как минимум односторонне.

Цитируя опасения и сгущая краски придуманной экономической «нестабильности», СМИ накануне также писали о оттоке бизнеса за пределы региона. Обращаясь к Эдгару Петросяну, Сергей Жуков призвал его воздержаться от наведения паники:

– И про «массовый исход бизнеса» из Волгограда, тоже, пожалуйста, не надо рассказывать. Ты [Эдгар Петросян] уже один раз навел «информационный шухер» тем, как «Каустик сбежал» в Екат и больше не будет региональным налогоплательщиком, хотя ситуация оказалась совсем иной. Эдгар, всегда рад обсудить экономические вопросы, если возникнут сомнения или нужны уточнения. И, коллеги-журналисты, тоже не стесняйтесь уточнять детали перед тем, как публиковать тревожные прогнозы. Нам всем важно, чтобы люди получали достоверную информацию, а не мнения из серии «я блогер, я так вижу», – заключил Сергей Жуков.