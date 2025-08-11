Мнение

«Инфошухером» назвали в Волгограде новые страхи эксперта по госзакупкам

Мнение 11.08.2025 19:15
0
11.08.2025 19:15


В Волгограде накануне СМИ процитировали пост из Сети о том, что экономическая ситуация в Волгоградской области якобы вызывает опасения и даже «страх» у умеющих считать деньги «экспертов». Испугаться, в частности, успел Эдгар Петросян – после того, как нашел в открытом доступе информацию о намерениях властей взять кредит на сумму 12 млрд рублей под 23% годовых. 

О том, так ли страшен кредит, как его малюют, высказался, в свою очередь, член Общественной палаты Волгоградской области, главный редактор авторитетного СМИ «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков. Свой ответ на опасения волгоградцев Жуков опубликовал в своем Telegram-канале. Далее цитата: 

– Жаль, что некоторые СМИ региона восприняли слишком буквально вчерашние заявления и выдали как тревожный сигнал для экономически неподготовленных читателей. Но, если посмотреть на факты, то о какой «катастрофе» для бюджета может идти речь? 

В 2019 году долговая нагрузка на бюджет [Волгоградской области] составляла 72% от собственных доходов, при этом почти 30% приходилось на коммерческие кредиты. Сегодня эти показатели – 43,8% и 13,2% соответственно. Разница очевидна. С такими параметрами роста доходов по отношению к госдолгу регион вполне может позволить себе перекредитование даже под более высокую ставку [чем 23%]. Так работает экономика в большинстве развитых стран – этим пользуются и граждане, и бизнес, и государство.

И банки тоже не склонны выдавать деньги тем, кто не сможет их вернуть. В нашем случае ситуация с долговой нагрузкой стабильна. И это не я сказал, а рейтинговое агентство «Эксперт», которое в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Волгоградской области с прогнозом «Стабильный».

Что касается беспроцентных бюджетных и инфраструктурных кредитов – здесь поводов для паники точно нет. Государство регулярно списывает их регионам, в том числе и нам. На днях, например, было списано 7,2 млрд рублей. И кстати, в прошлом году Волгоградская область получила «Золотой каток» Минтранса, став лидером нацпроекта БКД. Поэтому некоторые заявления о состоянии дорог региона выглядят как минимум односторонне.

Цитируя опасения и сгущая краски придуманной экономической «нестабильности», СМИ накануне также писали о оттоке бизнеса за пределы региона. Обращаясь к Эдгару Петросяну, Сергей Жуков призвал его воздержаться от наведения паники: 

– И про «массовый исход бизнеса» из Волгограда, тоже, пожалуйста, не надо рассказывать. Ты [Эдгар Петросян] уже один раз навел «информационный шухер» тем, как «Каустик сбежал» в Екат и больше не будет региональным налогоплательщиком, хотя ситуация оказалась совсем иной. Эдгар, всегда рад обсудить экономические вопросы, если возникнут сомнения или нужны уточнения. И, коллеги-журналисты, тоже не стесняйтесь уточнять детали перед тем, как публиковать тревожные прогнозы. Нам всем важно, чтобы люди получали достоверную информацию, а не мнения из серии «я блогер, я так вижу», – заключил Сергей Жуков. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Мнение
08.08.2025 19:37
Мнение 08.08.2025 19:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
26.07.2025 18:30
Мнение 26.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Мнение
24.07.2025 18:49
Мнение 24.07.2025 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
22.07.2025 19:26
Мнение 22.07.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Мнение
18.07.2025 14:39
Мнение 18.07.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
16.07.2025 20:37
Мнение 16.07.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.07.2025 17:56
Мнение 14.07.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 16:39
Мнение 09.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 08:06
Мнение 09.07.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Мнение
06.07.2025 10:16
Мнение 06.07.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.06.2025 18:18
Мнение 27.06.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Мнение
29.05.2025 15:16
Мнение 29.05.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
26.05.2025 15:09
Мнение 26.05.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Мнение
20.05.2025 12:29
Мнение 20.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.05.2025 15:05
Мнение 14.05.2025 15:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Волгоградцев приглашают на конные скачки в честь 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
20:31
В России нехватку школьных учителей уменьшат за счёт студентов-третьекурсниковСмотреть фотографии
19:59
В Волгоградской области за три недели ГАИ выявила 11,7 тыс. нарушений ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
«Инфошухером» назвали в Волгограде новые страхи эксперта по госзакупкамСмотреть фотографии
18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
 