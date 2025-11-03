Новые возможности или путь в никуда? Волгоградские педагоги высказались о проникновении ИИ в жизнь школьников





О будущем искусственного интеллекта, активно проникающего в повседневную жизнь горожан, сегодня говорят буквально повсюду. Рассмотрев в ИИ отличного помощника, многие волгоградцы доверяют ему деловые консультации, помощь с выбором обоев в гостиную или составление рабочих отчетов. Вместе со взрослыми к электронным «всезнайкам» прикипают и дети. Что стоит за подобным делегированием? Как скажется дружба с искусственным интеллектом на знаниях современных школьников? И правда ли, что легкий поиск ответа буквально на любой вопрос превратит нынешнее поколение в людей, растерявших умение учиться? Мнения волгоградских преподавателей на острую тему собрали в материале ИА «Высота 102».

Известный педагог, автор учебника по математике Сергей Тынянкин, не раз заявлявший о серьезных пробелах в знаниях современных школьников, сравнивает искусственный интеллект с волком в овечьей шкуре – притягательным, но опасным для учеников.





- В значительной степени искусственный интеллект – это миф. На самом деле он представляет собой совокупность программ, помогающих решить определенные задачи. Запрограммированный человеком, сам по себе ИИ не может ничего, - рассуждает преподаватель математики. – Но считать его абсолютно безопасным для детей, конечно, нельзя, ведь за желанием доверить все свои задачи некоей программе стоит полное отключение мозга. Зачем вообще шевелить собственными извилинами, если за тебя все решат и разгадают? Есть в этом вопросе и другие подводные камни. По началу нам с великой долей вероятности будут выдавать правильные ответы – так сказать, усыплять бдительность. А, когда люди окончательно поверят «могучему» ИИ, он станет нас обманывать, пользуясь безапелляционной верой в его силы. Нет, запускать подобные программы в систему школьного образования, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае. Иначе мы начнем в массовом порядке выпускать из школ не только глупцов, но еще и хронических бездельников.

Заслуженный учитель России из Волжского Ирина Лопатина настроена не так категорично. По мнению педагога, электронные ресурсы способны стать достойным оппонентом, с выводами которого увлеченный наукой школьник может и не согласиться.





- Если с помощью искусственного интеллекта, который, к слову, порой признает собственные пробелы в знаниях, ребенок разберет по-настоящему сложное задание, то я не вижу в этом катастрофы, - комментирует Ирина Лопатина. – Для того, чтобы понять, вникнуть в детали, распознать суть и в конечном итоге согласиться с представленным решением или его опровергнуть. Другое дело, что с этих программ школьники могут списывать, не думая. Просто ради галочки. Но разве такое явление появляется только с распространением ИИ? Те, кто хотел списать и просто отчитаться о выполненной работе, списывали и отчитывались. Брали тетради одноклассников, находили решебники или открывали уже готовые задания в интернете.

Искусственный интеллект, готовый дать подсказку или попросту решить все задания от «а» до «я», рискует засыпаться при проверке работы на оригинальность, утверждает Заслуженный учитель России Ирина Зинова.

- Нельзя отрицать искусственный интеллект как явление, так как он постепенно становится нашей действительностью, - объясняет учитель русского языка. – Другое дело, что от учителя зависит суть задания. Экзаменационные варианты просто не могут быть списаны, потому что оригинальность работ проверяют специальные программы. Это если об официальной стороне вопроса. А если о житейской, то умные ребята уже сейчас понимают, что, какими бы возможностями ни обладал ИИ, жить интересно только благодаря ему невозможно!

А вот учитель химии Виктория Коваленко не исключает, что искусственный интеллект подтолкнет систему образования к значительным переменам. И дело здесь вовсе не во внедрении «электронного разума» в занятия со школьниками.





- Научный прогресс неминуемо движется вперед. Когда-то люди жили без электричества и не представляли себе, что полет в космос станет реальностью, - говорит учитель из Волжского. – Искусственный интеллект постепенно входит в повседневную жизнь, хотим мы этого или нет. Значит, нужно и нам принимать вызовы современности. Предстоит многому учиться, и все это впереди. Мне кажется, что преподавателям не стоит воспринимать ИИ в штыки. Во-первых, я могу с легкостью распознать работу, которую ребенок сделал с его помощью. Пока, к сожалению или к счастью, ИИ не научился выполнять задания по химии на высшем уровне. К тому же, большинство домашних упражнений уже давно можно найти в сети. Сегодня важные задачи педагогов - адаптироваться под новые реалии и меняться самим.

Фото героев публикации и из архива V102.ru