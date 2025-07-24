



В Волгограде сегодня, 24 июля, депутаты Волгоградской областной думы приняли закон, устанавливающий основу для правового регулирования системы обращения с отходами строительства и сноса на территории региона. Новый закон вводит понятие «отходы строительства и сноса», а также направлен на внедрение правового регулирования процедуры вовлечения данной категории отходов в экономический оборот на основе принципов экономики замкнутого цикла.

Законодательную новеллу прокомментировала председатель комитета Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева:

– Волгоградский регион оперативно воспользовался правом, предоставленным ему федеральным законодательством, по установлению правил обращения со строительными отходами – о необходимости наведения порядка в этой сфере не раз шла речь на стратегических сессиях губернатора Андрея Бочарова, в ходе заседаний Экологического совета при Волгоградской областной думе.

Отходы строительства и сноса – это токсичная категория отходов, их попадание на почву и в воду весьма губительно и грозит непоправимыми последствиями для природы – неслучайно порядок утилизации этих отходов регулируется действующим природоохранным законодательством. Внедрение правового регулирования этой сферы позволит снизить количество несанкционированных мест размещения строительных отходов, повысить ответственность как крупных застройщиков, которые в большинстве своем все же придерживаются требований природоохранного законодательства, так и остальных хозяйствующих субъектов и граждан. Это важный шаг региона на пути создания контролируемой системы обращения со строительными отходами, очередной этап работы по формированию в обществе правильных экологических привычек и повышению экологической сознательности граждан.

Добавим, что изменения в областной закон «Об отдельных вопросах в сфере обращения с отходами производства и потребления» устанавливают полномочия исполнительного органа Волгоградской области по утверждению правил обращения с отходами строительства и сноса, за исключением обращения с отдельными видами отходов строительства и сноса, порядок обращения которых устанавливается федеральным законодательством.