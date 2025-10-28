Мнение

Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»

Мнение 28.10.2025 17:02
0
28.10.2025 17:02


Владимир Бондаренко, главный режиссер волгоградского молодежного театра, заслуженный артист РФ поделился с ИА «Высота 102» впечатлениями от встречи главы Волгоградской области Андрея Бочарова с молодежью региона, где были подведены итоги недавнего фестиваля #ТриЧетыре и поставлены амбициозные задачи в сфере развития молодежной политики. 

– Эмоции и впечатления только положительные. И не только потому, что были подведены итоги такого хорошего дела, как фестиваль, в котором, кстати, наш театр традиционно принимал самое активное участие. Но главное, что не было мысли сказать, спасибо, все молодцы и на этом хватит. Нет, это – не точка, будет продолжение. Очень любопытно было познакомиться с красивыми и амбициозными проектами нашей талантливой молодежи. Чего стоит, например, проект облика набережной молодого архитектора. В такие моменты чувствуешь вдохновение, это очень впечатляет, – рассказал Владимир Владимирович. 

Заслуженный артист РФ также положительно оценил и новую «должность» главы региона, который возглавил Совет по молодежной политике в Волгоградской области.

– Ну а кто еще? Конечно, это единственно правильное решение. Во главе такого совета необходим человек, при котором бы все работало. Ведь недостаточно нарисовать перспективы и построить планы на годы вперед, главное – их воплотить. И это очень нужное направление. Я всем говорю, чтобы осенью законсервировать помидоры, весной надо посадить в грядки рассаду. У нас другого пути нет – чтобы было завтра, нужно думать, воспитывать и помогать молодежи сегодня, –  заключил собеседник. 

Напомним, сегодня, 28 октября,  28 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с молодыми волгоградцами в ТЮЗе, где были подведены итоги молодежного форума #ТриЧетыре, который в этом году стал международным и крупнейшим на Юге России. Глава региона познакомился с идеями и проектами молодых людей, готовых преобразить город и сделать его более комфортным и удобным для жизни. Также Андрей Бочаров анонсировал создание музея, посвященного  мужеству и героизму участников СВО.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Мнение
26.10.2025 18:00
Мнение 26.10.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Мнение
22.10.2025 18:11
Мнение 22.10.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Мнение
11.10.2025 14:54
Мнение 11.10.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Мнение
17.09.2025 17:08
Мнение 17.09.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Мнение
02.09.2025 10:50
Мнение 02.09.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Мнение
11.08.2025 19:15
Мнение 11.08.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Мнение
08.08.2025 19:37
Мнение 08.08.2025 19:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
26.07.2025 18:30
Мнение 26.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Мнение
24.07.2025 18:49
Мнение 24.07.2025 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
22.07.2025 19:26
Мнение 22.07.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Мнение
18.07.2025 14:39
Мнение 18.07.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
16.07.2025 20:37
Мнение 16.07.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.07.2025 17:56
Мнение 14.07.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 16:39
Мнение 09.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 08:06
Мнение 09.07.2025 08:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
В ТЦ «ПланетаЛето» под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
19:03
«Как дела? Замерзаете?»: в Волгограде 83-летняя ударник соцтруда выживает без отопленияСмотреть фотографии
18:51
Волгоградстат: Волгоградская область увеличивает надоиСмотреть фотографии
18:30
Суд в Волгограде ужесточил приговор по делу о фиктивных отцах-иностранцахСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в День народного единства развернут 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографии
17:02
Заслуженный артист РФ Бондаренко о встрече Бочарова с молодежью: «Это – не точка, это – продолжение»Смотреть фотографии
16:48
Владимир Мосин покидает пост зампрокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
Волгоградцам напомнили актуализировать данные по лицевым счетам коммунальных услугСмотреть фотографии
16:27
Река Ахтуба стала домом для 20 тыс. мальков сазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде и Волжском прекратили полномочия скоропостижно умерших судейСмотреть фотографии
15:08
Селфи на высоте: Билайн обеспечил интернетом новый горнолыжный курорт «Мамисон»Смотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом решение суда избавило женщину от коллекторовСмотреть фотографии
13:55
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиковСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:38
В Волжский прибыла съемочная группа фильма «Блогерши»Смотреть фотографии
13:26
Набиуллина назвала несправедливыми скидки по картам банков маркетплейсовСмотреть фотографии
13:22
Бочаров анонсировал создание музея СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде пройдёт международный турнир по боксу памяти Николая МакиенкоСмотреть фотографии
12:59
Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП на предприятии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволенСмотреть фотографии
11:43
Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублейСмотреть фотографии
11:39
«Сталинграду и молодежи»: Бочаров проводит встречу с молодыми волгоградцамиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские ботаники открыли редкие виды грибов и цветовСмотреть фотографии
11:27
Семья из Тюмени нашла могилу погибшего под Сталинградом родственникаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом велосипедист погиб под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде за 40 миллионов продают санаторий на берегу ВолгиСмотреть фотографии
10:10
Большую встречу с волгоградской молодежью проведет Андрей БочаровСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский иерей привез гумпомощь бойцам в зону СВОСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом должнице по налогам закрыли выезд из РФСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам объяснили правила замены номеров без российского триколораСмотреть фотографии
 