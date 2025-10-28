



Владимир Бондаренко, главный режиссер волгоградского молодежного театра, заслуженный артист РФ поделился с ИА «Высота 102» впечатлениями от встречи главы Волгоградской области Андрея Бочарова с молодежью региона, где были подведены итоги недавнего фестиваля #ТриЧетыре и поставлены амбициозные задачи в сфере развития молодежной политики.

– Эмоции и впечатления только положительные. И не только потому, что были подведены итоги такого хорошего дела, как фестиваль, в котором, кстати, наш театр традиционно принимал самое активное участие. Но главное, что не было мысли сказать, спасибо, все молодцы и на этом хватит. Нет, это – не точка, будет продолжение. Очень любопытно было познакомиться с красивыми и амбициозными проектами нашей талантливой молодежи. Чего стоит, например, проект облика набережной молодого архитектора. В такие моменты чувствуешь вдохновение, это очень впечатляет, – рассказал Владимир Владимирович.

Заслуженный артист РФ также положительно оценил и новую «должность» главы региона, который возглавил Совет по молодежной политике в Волгоградской области.

– Ну а кто еще? Конечно, это единственно правильное решение. Во главе такого совета необходим человек, при котором бы все работало. Ведь недостаточно нарисовать перспективы и построить планы на годы вперед, главное – их воплотить. И это очень нужное направление. Я всем говорю, чтобы осенью законсервировать помидоры, весной надо посадить в грядки рассаду. У нас другого пути нет – чтобы было завтра, нужно думать, воспитывать и помогать молодежи сегодня, – заключил собеседник.

Напомним, сегодня, 28 октября, 28 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с молодыми волгоградцами в ТЮЗе, где были подведены итоги молодежного форума #ТриЧетыре, который в этом году стал международным и крупнейшим на Юге России. Глава региона познакомился с идеями и проектами молодых людей, готовых преобразить город и сделать его более комфортным и удобным для жизни. Также Андрей Бочаров анонсировал создание музея, посвященного мужеству и героизму участников СВО.



