Мнение

«Что-то раньше вы не кричали с трибун»: волгоградец поймал экс-депутата Таранцова на «влажных» спекуляциях

Мнение 22.07.2025 19:26
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22.07.2025 19:26


Житель Волгограда уличил экс-депутата Волгоградской областной думы Михаила Таранцова в спекуляциях. Николай Дьячков обратил внимание на то, что в прошлом региональный омбудсмен и политик почему-то начал высказываться в защиту интересов волгоградцев лишь тогда, когда сменил место жительства и переехал в столицу. 

Как сообщает ИА «Высота 102» колкий комментарий волгоградец опубликовал под последним постом Михаила Таранцова в «ВКонтакте», в котором тот призывает «дать людям воду» и указывает на нехватку фонтанов и питьевых фонтанчиков в регионе, призывает власти возродить «славные традиции СССР».  Дьячков задается вопросом: почему за 20 лет своей политической карьеры Михаил Таранцов ни разу не поднимал таких злободневных тем и лишь сейчас, находясь в столице, стал критиковать и выдвигать обвинения? 

Далее цитата (орфография и пунктуация сохранены): 

– Михаил Александрович, здравствуйте. А позвольте полюбопытствовать: Вам из Москвы вдруг стала видней нехватка фонтанов и живительной влаги в Волгограде? Только из Москвы и стало видней? Почему спрашиваю. Вы 00очень долго (некоторые смертные столько и не живут) были аж уполномоченным по правам человека во всей Волгоградской области. Засиживались в облдуме. И даже избирались в Государственную думу. Так вот, за 20 лет почему вы лично не возрождали в Волгограде славные традиции СССР? Что-то не вспомню я, чтобы вы кричали с трибун о такой необходимости. И еще вопрос. вы сам знаете, сколько в регионе фонтанов? Ну или хотя бы в Волгограде. А фонтанчики, кстати, в Волжском есть. Не надо ля-ля,уважаемый.

Отметим, что на замечание волгоградца экс-депутат пока ничего не ответил. 

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