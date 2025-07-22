



Житель Волгограда уличил экс-депутата Волгоградской областной думы Михаила Таранцова в спекуляциях. Николай Дьячков обратил внимание на то, что в прошлом региональный омбудсмен и политик почему-то начал высказываться в защиту интересов волгоградцев лишь тогда, когда сменил место жительства и переехал в столицу.

Как сообщает ИА «Высота 102» колкий комментарий волгоградец опубликовал под последним постом Михаила Таранцова в «ВКонтакте», в котором тот призывает «дать людям воду» и указывает на нехватку фонтанов и питьевых фонтанчиков в регионе, призывает власти возродить «славные традиции СССР». Дьячков задается вопросом: почему за 20 лет своей политической карьеры Михаил Таранцов ни разу не поднимал таких злободневных тем и лишь сейчас, находясь в столице, стал критиковать и выдвигать обвинения?

Далее цитата (орфография и пунктуация сохранены):

– Михаил Александрович, здравствуйте. А позвольте полюбопытствовать: Вам из Москвы вдруг стала видней нехватка фонтанов и живительной влаги в Волгограде? Только из Москвы и стало видней? Почему спрашиваю. Вы 00очень долго (некоторые смертные столько и не живут) были аж уполномоченным по правам человека во всей Волгоградской области. Засиживались в облдуме. И даже избирались в Государственную думу. Так вот, за 20 лет почему вы лично не возрождали в Волгограде славные традиции СССР? Что-то не вспомню я, чтобы вы кричали с трибун о такой необходимости. И еще вопрос. вы сам знаете, сколько в регионе фонтанов? Ну или хотя бы в Волгограде. А фонтанчики, кстати, в Волжском есть. Не надо ля-ля,уважаемый.

Отметим, что на замечание волгоградца экс-депутат пока ничего не ответил.