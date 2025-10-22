Мнение

«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНР

22 октября в редакцию ИА «Высота 102» обратилась военный медик. Лариса рассказала журналистам об изменениях, которые произошли в Станично-Луганской ЦРБ за последние годы, а также о том, как волгоградская помощь сказалась не только на медицинском обслуживании местных жителей, но и бойцов с передовой СВО.

- Я сейчас нахожусь в Москве, а до этого была в командировке в ЛНР. Работала в одном из расквартированных здесь госпиталей. У военных медицинских учреждений есть своя специфика. Скажем, вопросы, связанные с ранениями, взрывными травмами, мы полностью закрываем. А это основная масса бойцов. Но есть военнослужащие, которым нужна помощь более узких специалистов. В таких случаях мы по договорённости просим о содействии врачей Станично-Луганской ЦРБ, - подчеркнула медик.

С фронтовиками Лариса приезжала в ЦРБ регулярно, благодаря чему лично видела то чудо, которое сотворили волгоградские строители.

- Вы не представляете, в каком состоянии здесь всё находилось. У больницы два корпуса, и оба были «убиты». Украинские власти не вкладывали сюда ни копейки, из-за чего запас прочности, заложенный ещё в советское время, был полностью исчерпан. Медики все предыдущие годы работали в спартанских условиях исключительно на своём энтузиазме и любви к профессии, - добавила сотрудница госпиталя.

Когда подрядчик приступил к обновлению больницы в 2022 году, местные до последнего не верили, что медицинское учреждение действительно обретёт новую жизнь.

- В считанные недели сюда съехались десятки специалистов и огромное количество техники. Работа закипела. Обновление корпусов началось с верхних этажей, после чего специалисты спускались вниз, охватывая всё новые и новые отделения. Всё происходило на моих глазах. Фактически от старого здания здесь остались лишь несущие перекрытия – всё остальное возводилось с нуля.

При этом до последнего времени врач и не знала, кем проводятся работы.

- Я сама из Волжского, но впервые прочитала о том, кто всё это делает, лишь сегодня, открыв новости. Сначала заинтересовал заголовок, а потом увидела фотографии и узнала ставшую почти родной ЦРБ. Я сразу же переслала статью своим девчатам. У нас в госпитале много сотрудников из Волгоградской области. Мы очень горды за наш регион и благодарны Андрею Ивановичу, что он делает сложную, но такую важную работу, - подытожила Лариса.

Отметим, ранее редакция сообщала, что 22 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил с визитом подшефный региону Станично-Луганский округ ЛНР. Здесь глава региона осмотрел ход реконструкции окружной ЦРБ, где работы должны завершиться в 2026 году, а также уже сданный в эксплуатацию районный ДК. В целом же с 2022 года Волгоградская область помогла станичникам построить и отремонтировать 117 объектов социальной инфраструктуры.

Фото: администрация Волгоградской области

