Мнение

Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенны

Мнение 08.08.2025 19:37
0
08.08.2025 19:37


В Волгограде на текущей неделе стало известно о скором переходе чиновников в национальный мессенджер MAX для обмена рабочей информацией. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сотрудники администраций с начала недели стали получать настоятельные рекомендации от руководства. Меж тем, в обществе пока еще не сложилось однозначного мнения относительно отечественного мессенджера. В то время как большинство опрошенных информагентством жителей региона вполне готовы продолжать общение в MAX и не ищут в нем подводных камней, находятся те, кто все еще блуждает в сомнениях. 

Один из сомневающихся, к примеру, – волгоградский медиатехнолог Дмитрий Бакаев, который в беседе с журналистами Oblvesti.ru признался, что у него до сих пор возникают вопросы о функциональности, удобстве и прозрачности нового мессенджера.

За компетентной оценкой MAX ИА «Высота 102» обратилось к Вячеславу Никулину – генеральному директору компании – российского поставщика IT-услуг «АЙТИ - АЛЬБИОН». И вот его мнение:

– Прежде всего, мессенджер MAX надежно защищает персональные данные российских пользователей благодаря размещению всей инфраструктуры на территории страны. Это гарантирует безопасность хранения данных и высокий уровень защиты. Все серверы платформы оснащены программным обеспечением, включенным в реестр отечественного программного обеспечения, что дополнительно подтверждает надежность сервиса. Для сравнения отметим, что головные офисы конкурентов расположены вне пределов России – Telegram базируется в ОАЭ, WhatsApp и Discord находятся в Калифорнии, Viber зарегистрирован в Люксембурге. Очевидно, что только невнимательные специалисты могут отрицать растущую роль MAX как национального сервиса, способствующего цифровому суверенитету нашей страны.

Обвинения в недостатке функционала мессенджера MAX Вячеслав Никулин называет беспочвенными:

– Платформа предлагает пользователям полный набор необходимых инструментов: видеосвязь, возможность организации групповых чатов и видеоконференций, а также тестирование каналов и группового общения. Команда разработчиков предусмотрела дополнительные полезные возможности, подробно о которых говорить не будем, чтобы избежать рекламных акцентов. Важно отметить планы интеграции MAX с платформами государственных услуг («Госуслуги», «Госключ»), что обеспечит удобный доступ к государственным сервисам прямо внутри приложения. Обращаясь к экспертному сообществу, подчеркну необходимость глубокого изучения проекта перед публичными высказываниями и рекомендациями.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Мнение
26.07.2025 18:30
Мнение 26.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Мнение
24.07.2025 18:49
Мнение 24.07.2025 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
22.07.2025 19:26
Мнение 22.07.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Мнение
18.07.2025 14:39
Мнение 18.07.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
16.07.2025 20:37
Мнение 16.07.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.07.2025 17:56
Мнение 14.07.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 16:39
Мнение 09.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 08:06
Мнение 09.07.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Мнение
06.07.2025 10:16
Мнение 06.07.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.06.2025 18:18
Мнение 27.06.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Мнение
29.05.2025 15:16
Мнение 29.05.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
26.05.2025 15:09
Мнение 26.05.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Мнение
20.05.2025 12:29
Мнение 20.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.05.2025 15:05
Мнение 14.05.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Мнение
03.05.2025 14:25
Мнение 03.05.2025 14:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
15:20
«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих днейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услугиСмотреть фотографии
14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
11:16
На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школуСмотреть фотографии
 