



В Волгограде на текущей неделе стало известно о скором переходе чиновников в национальный мессенджер MAX для обмена рабочей информацией. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сотрудники администраций с начала недели стали получать настоятельные рекомендации от руководства. Меж тем, в обществе пока еще не сложилось однозначного мнения относительно отечественного мессенджера. В то время как большинство опрошенных информагентством жителей региона вполне готовы продолжать общение в MAX и не ищут в нем подводных камней, находятся те, кто все еще блуждает в сомнениях.

Один из сомневающихся, к примеру, – волгоградский медиатехнолог Дмитрий Бакаев, который в беседе с журналистами Oblvesti.ru признался, что у него до сих пор возникают вопросы о функциональности, удобстве и прозрачности нового мессенджера.

За компетентной оценкой MAX ИА «Высота 102» обратилось к Вячеславу Никулину – генеральному директору компании – российского поставщика IT-услуг «АЙТИ - АЛЬБИОН». И вот его мнение:

– Прежде всего, мессенджер MAX надежно защищает персональные данные российских пользователей благодаря размещению всей инфраструктуры на территории страны. Это гарантирует безопасность хранения данных и высокий уровень защиты. Все серверы платформы оснащены программным обеспечением, включенным в реестр отечественного программного обеспечения, что дополнительно подтверждает надежность сервиса. Для сравнения отметим, что головные офисы конкурентов расположены вне пределов России – Telegram базируется в ОАЭ, WhatsApp и Discord находятся в Калифорнии, Viber зарегистрирован в Люксембурге. Очевидно, что только невнимательные специалисты могут отрицать растущую роль MAX как национального сервиса, способствующего цифровому суверенитету нашей страны.

Обвинения в недостатке функционала мессенджера MAX Вячеслав Никулин называет беспочвенными:

– Платформа предлагает пользователям полный набор необходимых инструментов: видеосвязь, возможность организации групповых чатов и видеоконференций, а также тестирование каналов и группового общения. Команда разработчиков предусмотрела дополнительные полезные возможности, подробно о которых говорить не будем, чтобы избежать рекламных акцентов. Важно отметить планы интеграции MAX с платформами государственных услуг («Госуслуги», «Госключ»), что обеспечит удобный доступ к государственным сервисам прямо внутри приложения. Обращаясь к экспертному сообществу, подчеркну необходимость глубокого изучения проекта перед публичными высказываниями и рекомендациями.