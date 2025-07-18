Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка





Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин анонсировал возможный уход WhatsApp с российского рынка. По его мнению, принадлежащий экстремистской организации Meta* мессенджер с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению Владимира Путина.

Об этом Горелкин написал на своей странице в мессенеджере Telegram, обсудив и его будущее.

– По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%, – привел статистику депутат Госдумы. – При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке.

Рассуждая о том, какой будет замена столь популярного у россиян WhatsApp, думаю, Горелкин заявляет, что это и так понятно – национальный мессенджер.

– И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через «Госуслуги», интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее, – заключил спикер.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: пресс-служба Госдумы