Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. Невской





Жители Волгограда, уставшие от пробок на проспекте Жукова и ул. Невской обвинили в своих утренних мучениях автохамов. С просьбой привлечь внимание к проблеме в редакцию ИА «Высота 102» обратились автомобилисты.

По словам горожан, которые каждое утро едут на работу и учебу в Центральный район из Дзержинского, нерадивые автовладельцы искусственно создают пробки, паркуя свой личный транспорт в правом крайнем ряду на улице Невской, начиная от ул. Рокоссовского.

– Фактически эти водители парализуют проезд транспорта, занимая один из трех рядов по направлению в центр города. Более того, автохамы таким образом создают помехи и для общественного транспорта. Стоит ли напоминать, что крайний правый ряд предназначен для автобусов и троллейбусов? Объезжая все эти иномарки, которые стоит в правом ряду, набитые пассажирами автобусы и троллейбусы вмешиваются в потом в среднем ряду, что создает массу неудобств и водителям общественного транспорта и другим автовоадельцам. В общем, сплошные нервы из-за хамов на дорогах, для которых их личный комфорт превыше интересов тысяч других волгоградцев, – поделился мнение с редакцией Сергей Петров, житель Дзержинского района.

По мнению волгоградца, решить проблему пробок на ул. Невской могли бы сотрудники Госавтоинспекции.

– Для этого им нужно хотя бы пару недель в утренние часы посмотреть, что здесь происходит. Думаю, порядок бы быстро навели, – заключает мужчина.