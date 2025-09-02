Мнение

Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. Невской

Мнение 02.09.2025 10:50
0
02.09.2025 10:50


Жители Волгограда, уставшие от пробок на проспекте Жукова и ул. Невской обвинили в своих утренних мучениях автохамов. С просьбой привлечь внимание к проблеме в редакцию ИА «Высота 102» обратились автомобилисты. 

По словам горожан, которые каждое утро едут на работу и учебу в Центральный район из Дзержинского, нерадивые автовладельцы искусственно создают пробки, паркуя свой личный транспорт в правом крайнем ряду на улице Невской, начиная от ул. Рокоссовского. 

– Фактически эти водители парализуют проезд транспорта, занимая один из трех рядов по направлению в центр города. Более того, автохамы таким образом создают помехи и для общественного транспорта. Стоит ли напоминать, что крайний правый ряд предназначен для автобусов и троллейбусов? Объезжая все эти иномарки, которые стоит в правом ряду, набитые пассажирами автобусы и троллейбусы вмешиваются в потом в среднем ряду, что создает массу неудобств и водителям общественного транспорта и другим автовоадельцам. В общем, сплошные нервы из-за хамов на дорогах, для которых их личный комфорт превыше интересов тысяч других волгоградцев, – поделился мнение с редакцией Сергей Петров, житель Дзержинского района. 

По мнению волгоградца, решить проблему пробок на ул. Невской могли бы сотрудники Госавтоинспекции.

– Для этого им нужно хотя бы пару недель в утренние часы посмотреть, что здесь происходит. Думаю, порядок бы быстро навели, – заключает мужчина. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Мнение
11.08.2025 19:15
Мнение 11.08.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Мнение
08.08.2025 19:37
Мнение 08.08.2025 19:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
26.07.2025 18:30
Мнение 26.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Мнение
24.07.2025 18:49
Мнение 24.07.2025 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
22.07.2025 19:26
Мнение 22.07.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Мнение
18.07.2025 14:39
Мнение 18.07.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
16.07.2025 20:37
Мнение 16.07.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.07.2025 17:56
Мнение 14.07.2025 17:56
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 16:39
Мнение 09.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Мнение
09.07.2025 08:06
Мнение 09.07.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Мнение
06.07.2025 10:16
Мнение 06.07.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.06.2025 18:18
Мнение 27.06.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Мнение
29.05.2025 15:16
Мнение 29.05.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
26.05.2025 15:09
Мнение 26.05.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Мнение
20.05.2025 12:29
Мнение 20.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
Волгоградец утонул в Астраханской областиСмотреть фотографии
13:40
МегаФон запускает безлимит на MAXСмотреть фотографии
13:30
ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
СК: в Волгограде предприниматель утаил от налоговой 12 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:12
Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:18
Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВОСмотреть фотографии
11:06
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. НевскойСмотреть фотографии
10:01
За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварииСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»Смотреть фотографии
09:36
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу ДонаСмотреть фотографии
09:20
Семь сотен тысяч мальков осетровых отправили выживать в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:07
Легенда баскетбола Андрей Кириленко наградил волгоградскую академию «Титаны»Смотреть фотографии
08:45
Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в МосквеСмотреть фотографии
08:05
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машинСмотреть фотографии
06:46
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшиеСмотреть фотографии
06:10
Волгоградские дзюдоисты завоевали три медали на российских соревнованияхСмотреть фотографии
21:20
В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитовСмотреть фотографии
20:50
Под Волгоградом за 14,5 млн рублей отремонтируют расчищавший ВКМСК земснарядСмотреть фотографии
20:27
В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозренияСмотреть фотографии
20:00
Волгоградских водителей с 1 сентября начали проверять на пьянство по новым правиламСмотреть фотографии
19:30
Сыр дорожает, компьютеры – дешевеют: как изменились цены за год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:02
Ударит в полдень: волгоградцев призвали готовиться к сильной магнитной буре 2 сентябряСмотреть фотографии
18:45
В МВД рассказали, как распознать взломанный аккаунтСмотреть фотографии
17:42
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улицСмотреть фотографии
 