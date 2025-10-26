



Новость о возможном расширении списка опасных пород собак вызвала немало обсуждений среди волгоградцев. Одни всецело поддержали идею депутатов, другие заявили, что агрессия четвероногих зависит вовсе не от их породы, а от методов воспитания. Своим мнением о новой инициативе с корреспондентами ИА «Высота 102» поделилась и волгоградский зоопсихолог Светлана Украинская.

Группа депутатов Госдумы подготовила варианты поправок в законопроект, предложив включить в список опасных пород собак ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров. Собачникам могут также запретить выгул животных выше 30 или 40 сантиметров в холке. Предполагается, что на прогулку с питомцем не смогут выходить дети, пьяные и недееспособные горожане.

- Начнем с того, что любое существо с зубами может укусить. И тогда опасными можно называть практически все породы, - рассуждает Светлана Украинская. – За 14 лет работы в приюте «Дино» я встречала сотни стаффов. Из них агрессию по отношению к человеку, а не к другим животным проявляли только двое. Однажды к нам привозили и ротвейлера, которого опасался сам хозяин. Сначала он действительно был настроен настолько серьезно, что кусал половник, с которого я давала ему еду. Но после адаптации животное вполне спокойно переехало в новую семью и уже не проявляло агрессии. Предложение о включении в этот список хаски удивляет меня большего всего. Из-за одного случая, когда оголодавшие животные набросились на ребенка, называть опасной всю породу? Хаски – самодостаточные охотники, которые нуждаются в адекватной нагрузке. Расходуя свой природный потенциал, они не будут бросаться на человека.





По мнению Светланы Украинской, абсолютно любое животное поддается дрессуре. Другой вопрос – как и чему его учат хозяева?

- Говоря о воспитании, мы чаще всего имеем в виду крупные породы собак. А лающий и бросающийся на нас шпиц вызывает лишь смех: «Смотрите, какая грозная. Сейчас растерзает». По своему опыту скажу, что практически во всех случаях людей кусают не уличные, родившиеся в камышах, собаки, а когда-то домашние, но сейчас оставшиеся без хозяина. Их либо не воспитывают вовсе, либо воспитывают под конкретную цель – защищать дом от чужих. После по каким-то причинам эти псы оказывается без крова и продолжают вести себя так, как были научены с детства.





Культуру ухода за домашними животными специалист из Волгограда называет крайне низкой. Светлана Украинская отмечает, что большинство владельцев собак до сих пор не научились даже банальной уборке за своими питомцами.

- По моим личным наблюдениям, во время прогулки за своими животными убирают не больше 20% горожан. У многих собака несется по подъезду без поводка, пугая соседей, задевая и пачкая их одежду. Что в итоге? Люди, которые были настроены к питомцам весьма нейтрально, становятся их ненавистниками. Опять-таки из-за отсутствия воспитания, - рассуждает сотрудник зооцентра «Дино». – На мой взгляд, нам нужно бороться не с последствиями проблемы, а с ее причинами, и еще в школе проводить курсы по обучению детей ответственному, правильному отношению к животным, которое обезопасит их от нападений. На встречах со школьниками я всегда задаю им вопрос: «Если моя собака напугала, толкнула, поцарапала, испачкала прохожего, кто в этом виноват?». Иногда ребята просто молчат, иногда говорят о вине собаке. Но нет. За это происшествия буду ответственна я, и никто другой. Возможно, если эту простую истину поймут другие владельцы собак, списки опасных пород потеряют свою актуальность.

Фото Павла Мирошкина