В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольную





В Волгограде 1 февраля пройдет 79-й легкоатлетический пробег, посвященный 83-1 годовщине Победы в Сталинградской битве. В связи с этим на участке Нулевой продольной магистрали, ограниченном улицами Маршала Крылова и Комсомольской, вводится пешеходный режим. Ограничения для транспорта будут действовать с 7-00 ч. до 14.00 ч., сообщили в администрации города.

Маршрут пробега пройдет по Набережной им. 62-й Армии от пересечения с ул. Комсомольской до стадиона «Волгоград Арена». Старт и финиш забега обустроят у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31».



Мероприятие начнется в 10.00 с возложения цветов к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии. На дистанцию в 1 км спортсмены выйдут в 10.30. Обязательное условие для участников - медицинский допуск, добавили в мэрии.



