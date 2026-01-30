В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольную

Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
В Волгограде 1 февраля пройдет 79-й легкоатлетический пробег, посвященный 83-1 годовщине Победы в Сталинградской битве. В связи с этим на участке Нулевой продольной магистрали, ограниченном улицами Маршала Крылова и Комсомольской, вводится пешеходный режим. Ограничения для транспорта будут действовать с 7-00 ч. до 14.00 ч., сообщили в администрации города.

Маршрут пробега пройдет по Набережной им. 62-й Армии от пересечения с ул. Комсомольской до стадиона «Волгоград Арена». Старт и финиш забега  обустроят  у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31».

Мероприятие начнется в 10.00 с возложения цветов к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии. На дистанцию в 1 км спортсмены выйдут в 10.30. Обязательное условие для участников -  медицинский допуск, добавили в мэрии.

12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
11:12
Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотереюСмотреть фотографии
11:10
На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столбСмотреть фотографии
11:00
Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футболаСмотреть фотографии
10:54
«Красный октябрь» повышает качество продукции благодаря модернизации обрабатывающего оборудованияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
10:23
Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 январяСмотреть фотографии
09:51
Московский снегопад изменил расписание самолетов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:47
Рыбака под Ростовом зажало ледяными глыбамиСмотреть фотографии
09:21
Волгоградцы месяц мерзнут в аварийном общежитии техникумаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Агент СБУ получил 18 лет в Волгограде за сбор данных о средствах МО РФСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-ШейхеСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
07:36
3 БПЛА сбили в соседних с волгоградским регионом областяхСмотреть фотографии
06:26
В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткойСмотреть фотографии
06:11
Волгоградец выплатит 1 млн за сброс строительного хламаСмотреть фотографии
05:41
Раскрыт секрет рекордной яйценоскости волгоградских несушекСмотреть фотографии
22:39
Под Волгоградом МЧС закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:37
Волгоградский врач разработал передовой метод диагностики онкобольныхСмотреть фотографии
20:59
76,5 тыс. волгоградцев старше 80 лет будут получать повышенные пенсииСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде подрядчику УКС грозит срок за аферу с ремонтом ФАПов и медколледжаСмотреть фотографии
19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободуСмотреть фотографии
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра СтасишинСмотреть фотографии
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARSСмотреть фотографии
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросаняхСмотреть фотографии
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
 