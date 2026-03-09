



В 2026 году с апреля по июнь пройдет голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке. Как уточнили в комитете ЖКХ Волгоградской области, на выбор для жителей региона представят на голосовании 51 территорию из 18 муниципальных образований.

В список вошли территории в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, Котельниково, Калаче-на-Дону, Котово, Дубовке, Жирновске, Ленинске, Николаевске, Новоаннинском, Петров Вале, Палласовке, Серафимовиче и Суровикино. Принять участие смогут волгоградцы старше 14 лет.

Напомним, в Волгоградской области с 2014 года благоустроено уже 2,9 тысяч территорий.

Фото: администрация Волгоградской области