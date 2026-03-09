Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плиты





С 1 марта вступило в силу новое правило для жителей Волгоградской области при подключении газового оборудования. Теперь запрещено самостоятельно менять или подключать газовые плиты в своих квартирах.

Поправки были введены в федеральный закон №308-ФЗ. Замена газового оборудования теперь должна происходить под строгим наблюдением специалистов. Перед установкой волгоградцам необходимо вызвать официальную газовую службу, заключить договор и оплатить услугу по региональному тарифу, а лишь после пользоваться новой техникой.

Для тех, кто проигнорирует новые правило, предусмотрены серьезные штрафы. Помимо денежных штрафов специалисты газовой службы также могут отключить потребителя от ресурса.

Изображение создано при помощи ИИ