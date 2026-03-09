Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плиты

С 1 марта вступило в силу новое правило для жителей Волгоградской области при подключении газового оборудования. Теперь запрещено самостоятельно менять или подключать газовые плиты в своих квартирах. 

Поправки были введены в федеральный закон №308-ФЗ. Замена газового оборудования теперь должна происходить под строгим наблюдением специалистов. Перед установкой волгоградцам необходимо вызвать официальную газовую службу, заключить договор и оплатить услугу по региональному тарифу, а лишь после пользоваться новой техникой. 

Для тех, кто проигнорирует новые правило, предусмотрены серьезные штрафы. Помимо денежных штрафов специалисты газовой службы также могут отключить потребителя от ресурса. 

17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадалСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусовСмотреть фотографии
17:08
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»Смотреть фотографии
16:38
«Пройти через Сталинград и выжить - все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»Смотреть фотографии
16:00
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в ВолжскомСмотреть фотографии
15:24
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плитыСмотреть фотографии
14:48
Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорийСмотреть фотографии
14:17
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиямиСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде засняли ДТП с тремя автомобилями на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области жители 14 городов выберут территории для благоустройстваСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области РПН зафиксировал спад распространения гонконгского гриппаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде при таинственных обстоятельствах сгорели сразу две иномаркиСмотреть фотографии
10:24
Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский районСмотреть фотографии
08:50
«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»Смотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образованиеСмотреть фотографии
07:56
Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:57
Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусовСмотреть фотографии
06:07
В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:08
По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» - королевы четвёртого периодаСмотреть фотографии
21:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилистокСмотреть фотографии
20:35
В Волжском избрали нового окружного атаманаСмотреть фотографии
19:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:30
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
18:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгоранияСмотреть фотографии
17:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысячСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию КовалевуСмотреть фотографии
16:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцыСмотреть фотографии
 