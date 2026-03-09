В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусов





В Волгограде и области в ближайшие дни ожидается весенняя погода. Уже к середине недели в регионе температура воздуха поднимется до +16º.

- Во вторник, 10 марта, утром и днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит +2…+7º, в отдельных южных районах до +10º, - рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС. - Уже в среду, 11 марта, температура воздуха поднимется до +6...+11º, местами солнце нагреет воздух до +16º.

12 марта будет без существенных осадков, а погода также продолжит радовать жителей региона положительной температурой.