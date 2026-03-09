



В Еланском районе Волгоградской области завершено расследование уголовного дело в отношении 34-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле наехал на 9-летнего ребенка. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Установлено, что 24 августа прошлого года мужчина употребил спиртные напитки у своих знакомых, после чего сел за руль «ВАЗ-21213» и отправился домой. Напротив дома №18 по ул. Московской в селе Морец мужчина не справился с управлением и совершил наезд на подростка, двигавшегося на велосипеде по краю дороги в попутном направлении.

В результате аварии, ребенок получил тяжкие травмы головы. Водитель автомобиля не стал останавливаться и скрылся с места ДТП, не оказав помощь малолетнему велосипедисту. Мальчику удалось оказать помощь прохожим, которые обнаружили ребенка на дороге и вызвали скорую помощь.

Вскоре полиции удалось найти предполагаемого виновника и задержать. Вину в содеянном мужчина не признал.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Суда виновник аварии будет ожидать под домашним арестом.