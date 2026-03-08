Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилисток





В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции региона в честь Международного женского дня устроили праздничную акцию на дорогах областного центра. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, каждой участнице дорожного движения вместо привычной проверки документов инспекторы ДПС вручали цветы.





Помимо Волгограда «Цветочные патрули» прошли в Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, на посту ДПС «Городищенский», а также в Урюпинском, Среднеахтубинском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Еланском, Алексеевском и Жирновском районах области.





В ответ представительницы прекрасного пола выражали благодарность организаторам мероприятия за оказанное внимание, комплименты и пожелания.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области