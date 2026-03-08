Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилисток

Общество 08.03.2026 21:20

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции региона в честь Международного женского дня устроили праздничную акцию на дорогах областного центра. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, каждой участнице дорожного движения вместо привычной проверки документов инспекторы ДПС вручали цветы. 


Помимо Волгограда «Цветочные патрули» прошли в Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, на посту ДПС «Городищенский», а также в Урюпинском, Среднеахтубинском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Еланском, Алексеевском и Жирновском районах области. 


В ответ представительницы прекрасного пола выражали благодарность организаторам мероприятия за оказанное внимание, комплименты и пожелания.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

22:08
По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» - королевы четвёртого периодаСмотреть фотографии
21:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилистокСмотреть фотографии
20:35
В Волжском избрали нового окружного атаманаСмотреть фотографии
19:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:30
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
18:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгоранияСмотреть фотографии
17:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысячСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию КовалевуСмотреть фотографии
16:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцыСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде трое суток разыскивают 40-летнего мужчинуСмотреть фотографии
14:42
Два козленка появились на свет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 годуСмотреть фотографии
13:35
Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассниковСмотреть фотографии
13:00
Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛАСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса MercedesСмотреть фотографии
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессииСмотреть фотографии
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделеСмотреть фотографии
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградокСмотреть фотографии
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 мартаСмотреть фотографии
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
 