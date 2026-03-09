Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонком





Мошенники начали применять новую схему для обмана граждан с «обратным звонком». Аферисты рассылают сообщения о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с просьбой срочно связаться по указанному номеру.

Жертву убеждают, что профиль взломан и для блокировки доступа аферистов необходимо срочно позвонить по казанному телефону. Далее гражданин попадает в поддельный колл-центр, где «сотрудники поддержки» выманивают данные банковских карт или коды подтверждения.

Специалисты советуют игнорировать подобные сообщения от незнакомых отправителей и немедленно прекращать разговор, если речь идет о переводе денег на «безопасный счет».