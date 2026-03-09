Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
Федеральные новости
 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонком

09.03.2026 18:30
0
09.03.2026 18:30


Мошенники начали применять новую схему для обмана граждан с «обратным звонком». Аферисты рассылают сообщения о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с просьбой срочно связаться по указанному номеру. 

Жертву убеждают, что профиль взломан и для блокировки доступа аферистов необходимо срочно позвонить по казанному телефону. Далее гражданин попадает в поддельный колл-центр, где «сотрудники поддержки» выманивают данные банковских карт или коды подтверждения.

Специалисты советуют игнорировать подобные сообщения от незнакомых отправителей и немедленно прекращать разговор, если речь идет о переводе денег на «безопасный счет». 

21:15
Минздрав предложил раскрасить униформы медиковСмотреть фотографии
20:40
Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кюветСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области подсчитали количество бездомных собакСмотреть фотографии
19:35
Под Волгоградом водителю грозит 7 лет за наезд на 9-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
18:55
Зрелище без хлеба: зрители НЭТа временно остались без буфетаСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонкомСмотреть фотографии
17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадалСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусовСмотреть фотографии
17:08
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»Смотреть фотографии
16:38
«Пройти через Сталинград и выжить - все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»Смотреть фотографии
16:00
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в ВолжскомСмотреть фотографии
15:24
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плитыСмотреть фотографии
14:48
Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорийСмотреть фотографии
14:17
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиямиСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде засняли ДТП с тремя автомобилями на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области жители 14 городов выберут территории для благоустройстваСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области РПН зафиксировал спад распространения гонконгского гриппаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде при таинственных обстоятельствах сгорели сразу две иномаркиСмотреть фотографии
10:24
Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский районСмотреть фотографии
08:50
«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»Смотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образованиеСмотреть фотографии
07:56
Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:57
Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусовСмотреть фотографии
06:07
В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:08
По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» - королевы четвёртого периодаСмотреть фотографии
21:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилистокСмотреть фотографии
20:35
В Волжском избрали нового окружного атаманаСмотреть фотографии
19:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:30
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
 