



Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за регулярных нападений бездомных животных на жителей Волжского Волгоградской области. Обращение главе СК поступило в социальной сети «ВКонтакте» от местных жителей.

На протяжении длительного времени на территории больничного комплекса на улице Свердлова обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на местных. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по региону Василию Семенову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. В следственном управлении региона организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.