Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в Волжском

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за регулярных нападений бездомных животных на жителей Волжского Волгоградской области. Обращение главе СК поступило в социальной сети «ВКонтакте» от местных жителей.

На протяжении длительного времени на территории больничного комплекса на улице Свердлова обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на местных. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по региону Василию Семенову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. В следственном управлении региона организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Лента новостей

14:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадал
14:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусов
14:08
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»
13:38
«Пройти через Сталинград и выжить - все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»
13:00
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в Волжском
12:24
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плиты
11:48
Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорий
11:17
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживания
10:29
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиями
10:04
В Волгограде засняли ДТП с тремя автомобилями на ул. 64-й Армии
09:21
В Волгоградской области жители 14 городов выберут территории для благоустройства
08:29
В Волгоградской области РПН зафиксировал спад распространения гонконгского гриппа
07:54
В Волгограде при таинственных обстоятельствах сгорели сразу две иномарки
07:24
Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район
05:50
«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»
05:12
В Волгоградской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образование
04:56
Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областью
03:57
Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусов
03:07
В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛА
19:08
По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» - королевы четвёртого периода
18:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилисток
17:35
В Волжском избрали нового окружного атамана
16:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в Волгограде
16:30
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
15:47
Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанина
15:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгорания
14:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
14:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию Ковалеву
13:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере Волгограда
12:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцы
 