Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусов

В Волгоградском ЦГМС обновили краткосрочный прогноз на ближайшие дни. По информации специалистов, после сильных морозов, которые в северные районы принёс Сибирский антициклон, в регион нагрянет резкое потепление.

Последнюю морозную ночь волгоградцам предстоит пережить 10 марта. Тогда температура опустится до -18℃ по отдельным северным районам, а днём воздух уже прогреется до +5…+10℃. Местами возможен небольшой или умеренный снег. Ветер будет южный 8-13 м/с.

11 марта ожидается солнечная погода, ночью температура будет -2…+3℃, а днём воздух прогреется до +13℃. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с.

Однако пока тёплые воздушные массы только подбираются, в регионе продолжает хозяйничать Сибирский циклон. В Волгограде буквально за несколько часов с полуночи 9 марта по утро температура упала с плюсовых отметок до -8,1℃. Холоднее всего сейчас в Руднянском районе. Здесь в 6:30 зафиксировано похолодание до -16,6℃, а также в Палласовке, где температура опустилась до -16℃. Теплее же всего в Нижнем Чире Суровикинского района. Здесь утром зафиксирована температура + 1,8℃.

Примечательно, что вместе с похолоданием в центральных и северных областях региона резко подскочило и атмосферное давление – сразу на 10 мм ртутного столба. Барический пик зафиксирован в Руднянском районе, где отмечается давление в 761,1 мм. ртутного столба.

Отметим, по информации специалистов, в Волгоградской области до сих пор сохраняется солидный снежный покров после сильных февральских снегопадов. Стремительное потепление может привести к резкому подъёму талых вод и обострению паводковой обстановки.

