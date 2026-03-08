Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч

Федеральные новости 08.03.2026 17:40
08.03.2026 17:40


Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта. 

Так, по данным системы, в среднем граждане в декабре заработали 139,7 тысяч рублей. К примеру, средняя зарплата россиянина месяцем ранее составляла всего 98,2 тысячи. Данная цифра связана с тем, что жители страны получили новогодние премии и бонусы. Многие предприятия также выплатили 13-ю зарплату. 

Реальные доходы россиян за год выросли на 7,7%. МРОТ достиг в стране 27 тысяч рублей. 

08.03.2026 17:40
Федеральные новости 08.03.2026 17:40
08.03.2026 10:01
Федеральные новости 08.03.2026 10:01
05.03.2026 19:18
Федеральные новости 05.03.2026 19:18
05.03.2026 09:40
Федеральные новости 05.03.2026 09:40
04.03.2026 15:16
Федеральные новости 04.03.2026 15:16
03.03.2026 16:37
Федеральные новости 03.03.2026 16:37
03.03.2026 15:20
Федеральные новости 03.03.2026 15:20
03.03.2026 13:58
Федеральные новости 03.03.2026 13:58
02.03.2026 19:44
Федеральные новости 02.03.2026 19:44
27.02.2026 10:22
Федеральные новости 27.02.2026 10:22
27.02.2026 09:03
Федеральные новости 27.02.2026 09:03
26.02.2026 14:07
Федеральные новости 26.02.2026 14:07
26.02.2026 12:41
Федеральные новости 26.02.2026 12:41
25.02.2026 18:39
Федеральные новости 25.02.2026 18:39
25.02.2026 16:17
Федеральные новости 25.02.2026 16:17
18:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгоранияСмотреть фотографии
17:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысячСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию КовалевуСмотреть фотографии
16:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцыСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде трое суток разыскивают 40-летнего мужчинуСмотреть фотографии
14:42
Два козленка появились на свет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 годуСмотреть фотографии
13:35
Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассниковСмотреть фотографии
13:00
Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛАСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса MercedesСмотреть фотографии
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессииСмотреть фотографии
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделеСмотреть фотографии
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградокСмотреть фотографии
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 мартаСмотреть фотографии
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:26
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:44
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосковСмотреть фотографии
20:12
Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очередиСмотреть фотографии
18:52
Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной полянеСмотреть фотографии
17:18
Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качеляхСмотреть фотографии
 