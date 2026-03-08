Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в Волгограде





В Красноармейском районе Волгограда было обнаружено тело 44-летнего волгоградца. Как рассказали в ГУ МВД по региону, мужчина 4 марта не вернулся домой с работы.

В полицию Дзержинского район обратилась супруга пропавшего. Сотрудниками полиции совместно с представителями службы спасения и МЧС были организованы поисковые мероприятия, опрошены родственники и знакомые разыскиваемого.

- На пустыре в Кировском районе полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигался мужчина. 8 марта тело погибшего в акватории реки Волга на территории Красноармейского района увидел прохожий, о чем незамедлительно сообщил в полицию, - пояснили в пресс-службе регионального главка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.