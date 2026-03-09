Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кювет





В Калачевском районе Волгоградской области задержали 54-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в угоне спецтехники у фермера. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, задержанный ранее работал у фермера разнорабочим.

В ходе розыска сотрудникам полиции удалось обнаружить похищенный трактор «МТЗ-82», который был опрокинут в кювет. Позже удалось задержать и самого угонщика.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хотел съездить в Калач-на-Дону по личным делам. Однако, выехав из хутора на дорогу, не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. Бросив трактор, он вернулся к знакомым в хутор, где и был задержан сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области