



В Волжском полиция задержала семейную пару. Молодые люди попались на краже продуктов с помощью кассы самообслуживания. Эпизод засняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.





Судя по опубликованным кадрам, супруги набрали полную телегу дорогостоящих продуктов и проследовали на кассу самообслуживания. Убедившись, что рядом нет лишних глаз, девушка начала энергично перекладывать продукты в сумку. Мужчина же для конспирации неспеша пробивал в терминале несколько дешёвых соков.

Вскоре произошедшее обнаружили сотрудники магазина и обратились в полицию.

- В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказалась супружеская пара — 24-летний местный житель и его 20-летняя супруга, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту кражи. На время следствия супружеской паре избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области