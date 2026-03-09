



В Волгоградской области в 2026 году существенно расширят список населённых пунктов, благоустройство которых вынесут на всероссийское голосование. В этот раз в отборе примут жители Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска, Фролово, Котельниково, Калача-на-Дону, Котово, Дубовки, Жирновска, Ленинска, Николаевска, Новоаннинска, Петрова Вала, Палласовки, Серафимовича и Суровикино. В общей сложности представлены будут 51 проект обновления территорий.

- Проголосовать за понравившийся проект смогут волгоградцы старше 14 лет на специализированной платформе или с помощью волонтеров благоустройства, - подчеркнули в администрации региона.

Отметим, в 2025 году в рамках федерального голосования отбор парков, скверов, бульваров и площадей для благоустройства проходил с участием 9 муниципалитетов. Населённые пункты представили 33 проекта благоустройства, из которых 14 прошли отбор и получили приоритетное финансирование. Они будут реализованы в течение 2026 года. Проекты, победившие в новом голосовании, реализовать предстоит в следующем, 2027 году.

Фото из архива ИА «Высота 102»