Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадал





В Среднеахтубинском районе сегодня, 9 марта, устанавливаются обстоятельства трагичного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Веста». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибли пассажир и водитель «Гранты».

По предварительной информации, столкновение произошло напротив дома №1 по улице Кузнецкой в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Помимо двух погибших человек, также пострадал еще один пассажир «Гранты».

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области