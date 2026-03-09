В Волгоградской области подсчитали количество бездомных собак





В Волгоградской области подвели итоги по регулированию численности безнадзорных животных. По данным комитета ветеринарии, в прошлом году на территории региона функционировали 11 приютов. 10 принадлежат некоммерческим организациям, 1 приют имеет статус муниципального.

С 2023 года количество бездомышей в регионе постоянно снижалось. Так, по данным на 15 сентября 2023 года таких животных насчитывалось 21086, через год их было уже 19967, а в сентябре 2025 года их численность сократилась до 17240 человек.

48% из этого количества прошли процедуру ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания. В 2025 году было стерилизовано 3179 особей. Такие животные имеют специальные бирки. В Волгограде число чипированных бездомышей составляет 62% от всех безнадзорных животных. В Волжском этот показатель выше – 82%. Специалисты отмечают, что для стабилизации популяции бездомных животных необходимо достичь показателя в 80%.

На мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных до 2022 года выделялось ежегодно по 10 миллионов рублей из областного бюджета. В прошлом году объем субсидий был увеличен до 15 миллионов.

В ведомстве считают ситуацию с бездомными животными стабильной. Хотя признали, что кардинально изменить ее не удается. Главными причинами этого в комитете ветеринарии назвали самовыгул животных и непринятие мер владельцами для предотвращения нежелательного потомства.

В регионе снижается количество жалоб жителей на домашних животных. Например, в 2024 году таких жалоб было 154, а в прошлом году – 97. Это связано в том числе с изменением регионального законодательства, которое ужесточает административную ответственность, например, за нарушение правил выгула животных.

В 2023 году жителям было выдано 8 предостережений о недопустимости нарушения правил обращения с безнадзорными животными, в 2024 году их количество выросло до 20. В прошлом году на жителей было составлено 42 протокола, а в 2023 году – 33 протокола.

Сумма штрафов за нарушение регионального законодательства за несоблюдение требований к содержанию животных составила в прошлом году 150 тысяч рублей.