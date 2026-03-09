В Волгограде засняли ДТП с тремя автомобилями на ул. 64-й Армии





В Волгограде 8 марта на границе Советского и Кировского районов произошло ДТП с тремя автомобилями. Лихач на иномарке врезался в машины, в результате чего один из автомобилей подскочил на бордюре и совершил несколько переворотов в воздухе. Произошедшее попало в объектив одной из уличных камер видеонаблюдения.







- В 20:40 39-летний водитель, управляя в состоянии опьянения автомобилем Hyundai Elantra, напротив дома № 147 по ул. 64-й Армии совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ 2114» и Kia Ceed, которые двигались в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, водитель отечественного автомобиля и трое его пассажиров пострадали. Каретами скорой помощи они были доставлены в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области