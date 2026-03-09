В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛА





9 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений жителям и гостям региона начало рассылать МЧС России.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности с 05:59 9 марта 2026 года. Тел.: 112, - говорится в смс-сообщениях и оповещениях ведомственного приложения.

Теперь волгоградцы могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 9 марта в 02:58. В общей сложности он действовал около трёх часов. По данным мониторинговых Telegram-каналов, угроза проникновения дронов была с территории соседних регионов. Работа аэропорта Волгограда Росавиацией не ограничивалась. Воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»