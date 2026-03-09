



Минпросвещения разработало поправки в порядок организации образовательной деятельности, которые уточняют дополнительные преференции для бойцов СВО. Согласно документу, военнослужащие и добровольцы получат право на второе профессиональное образование в колледже или техникуме за счёт государства.

Соответствующая возможность была законодательно внедрена ещё несколько месяцев назад, однако разработанный министерством документ уточняет порядок оказания такой образовательной услуги.

- После получения среднего профессионального образования участники СВО вправе повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или специальности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, - цитируют проект приказа журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, в случае подписания в части новых преференций документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В таком виде он будет действовать вплоть до 1 марта 2029 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»