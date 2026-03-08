



7 марта завершился двухматчевый цикл 19-го тура Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ) среди женских команд между московским «СКИФ-Восток» и волгоградским «Спартаком-Волгоград». Во втором поединке москвички сделали выводы и внесли коррективы в свою игру.

В повторном матче москвички продемонстрировали ещё более убедительную игру, чем в первом. Стартовый период стал демонстрацией силы скифянок. Команда забила 7 мячей при нуле у соперника.

Второй период ознаменовался выравниванием игры. Подопечные Александра Гайдукова и Алексея Панфили смогли пережить ошеломительное начало и навязать соперницам борьбу - четверть завершилась в равной борьбе - 5:5. Третий период вновь прошёл под диктовку хозяек бассейна. «СКИФ-Восток» не только удержал преимущество, но и упрочил его, доведя преимущество до 9 мячей по сумме трёх периодов - 17:8.

В четвёртом периоде «Спартак-Волгоград» сумел несколько сократить отставание от «СКИФ-Восток», проявив характер и волю к борьбе. Однако, несмотря на локальные успехи, гости не смогли избежать поражения - итоговый счёт матча составил 19:12 в пользу москвичек.

«СКИФ-Восток» (Москва) – «Спартак-Волгоград» - 19:12 (7:0, 5:5, 5:3, 2:4).

7 марта. 19 тур, матч 2. Москва. Бассейн: Акватория «ЗИЛ». Судьи: Евгений Ванюшин (Астрахань), Наталья Галкина (Липецк).

«СКИФ-Восток»: Степахина – Казанина (6), Савина (2), Иванова (1), Маркоч (5), Павлычева, Козлова (2) – Воронина, Закирова, Куличихина, Стахарная (3), Урывская, Исаева, Гнипова.

«Спартак-Волгоград»: Павлова - Громова (1), Федотова (4), Бронникова (2), Кириленко (2), Сидорок (1), Сабурова (2) - Юссеф, Воронкова, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова, Зеленова.

Выигранные спринты: 4 - 0. 5-метровые/голы: 2/1 - 1/1.

Удаления: 11 – 7.

13 и 14 марта волгоградский «Спартак» проведёт заключительные игры группового этапа женской Суперлиги. Команда отправится в Нижний Новгород, чтобы дважды сыграть с лидером соревнований – местным «Буревестником».

Волжанки, занимающие восьмое место в регулярном сезоне, подходят к этим встречам без турнирного давления. Для красно-белых это скорее возможность восстановить игровые кондиции, испытать собственные силы и отработать тактические решения накануне серии плей-офф, где снова предстоит встретиться с сильнейшей командой российского первенства.

Александр Веселовский