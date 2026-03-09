Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
Федеральные новости
 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости

Минздрав предложил раскрасить униформы медиков

Федеральные новости 09.03.2026 21:15
0
09.03.2026 21:15


Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства. 

Руководству персонала порекомендовали носить форму фиолетового цвета, а врачебному - темно-зеленую. Средний медицинский персонал может приобрести салатовый цвет униформы. 

Униформа младших медработников может окраситься в скором времени в лавандовый цвет, а административный персонал - голубой. IT-специалисты в медицинской сфере получат серую форму. 

Кроме того, толщина подошвы обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений должна быть около двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на стопы персонала. А состоять она должна из прорезиненного рифлёного материала, которая будет амортизировать шаги и не скользить на гладкой поверхности.  

Изображение создано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
09.03.2026 21:15
Федеральные новости 09.03.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2026 17:40
Федеральные новости 08.03.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.03.2026 10:01
Федеральные новости 08.03.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2026 19:18
Федеральные новости 05.03.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2026 09:40
Федеральные новости 05.03.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2026 15:16
Федеральные новости 04.03.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 16:37
Федеральные новости 03.03.2026 16:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 15:20
Федеральные новости 03.03.2026 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2026 13:58
Федеральные новости 03.03.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2026 19:44
Федеральные новости 02.03.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2026 10:22
Федеральные новости 27.02.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2026 09:03
Федеральные новости 27.02.2026 09:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2026 14:07
Федеральные новости 26.02.2026 14:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2026 12:41
Федеральные новости 26.02.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.02.2026 18:39
Федеральные новости 25.02.2026 18:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:01
«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минутеСмотреть фотографии
21:15
Минздрав предложил раскрасить униформы медиковСмотреть фотографии
20:40
Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кюветСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области подсчитали количество бездомных собакСмотреть фотографии
19:35
Под Волгоградом водителю грозит 7 лет за наезд на 9-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
18:55
Зрелище без хлеба: зрители НЭТа временно остались без буфетаСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцев предупредили о схеме с обратным звонкомСмотреть фотографии
17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадалСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусовСмотреть фотографии
17:08
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»Смотреть фотографии
16:38
«Пройти через Сталинград и выжить - все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»Смотреть фотографии
16:00
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в ВолжскомСмотреть фотографии
15:24
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плитыСмотреть фотографии
14:48
Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорийСмотреть фотографии
14:17
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиямиСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде засняли ДТП с тремя автомобилями на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области жители 14 городов выберут территории для благоустройстваСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области РПН зафиксировал спад распространения гонконгского гриппаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде при таинственных обстоятельствах сгорели сразу две иномаркиСмотреть фотографии
10:24
Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский районСмотреть фотографии
08:50
«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»Смотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образованиеСмотреть фотографии
07:56
Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:57
Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусовСмотреть фотографии
06:07
В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:08
По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» - королевы четвёртого периодаСмотреть фотографии
21:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилистокСмотреть фотографии
20:35
В Волжском избрали нового окружного атаманаСмотреть фотографии
19:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
 