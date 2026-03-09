Минздрав предложил раскрасить униформы медиков





Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

Руководству персонала порекомендовали носить форму фиолетового цвета, а врачебному - темно-зеленую. Средний медицинский персонал может приобрести салатовый цвет униформы.

Униформа младших медработников может окраситься в скором времени в лавандовый цвет, а административный персонал - голубой. IT-специалисты в медицинской сфере получат серую форму.

Кроме того, толщина подошвы обуви для сотрудников поликлиник и других медучреждений должна быть около двух-трех сантиметров, чтобы минимизировать нагрузку на стопы персонала. А состоять она должна из прорезиненного рифлёного материала, которая будет амортизировать шаги и не скользить на гладкой поверхности.

Изображение создано при помощи ИИ