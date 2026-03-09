



В ночь с 8 на 9 марта ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по территории Волгоградской области. К отражению атаки были привлечены дежурные подразделения Минобороны России.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 марта до 7:00 9 марта в Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

В целом же за обозначенный период военные сбили 163 беспилотника. Основной удар пришелся на приграничные регионы. В Курской области ликвидированы 54 БПЛА, в Крыму – 47, в Краснодарском крае – 16, в Калужской области – 11, в Новгородской области – 8, в Белгородской области – 5, в Смоленской области – 4, в Воронежской области и Адыгее по 3, в Ростовской области – 2, в Астраханской, Орловской и Тверской областях по 1. Ещё 4 дрона уничтожены над акваторией Чёрного моря и 2 над Азовским.

Отметим, в Волгоградской области режим беспилотной опасности объявлялся 9 марта с 02:58 и действовал без малого три часа.

