Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областью

В ночь с 8 на 9 марта ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по территории Волгоградской области. К отражению атаки были привлечены дежурные подразделения Минобороны России.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 марта до 7:00 9 марта в Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

В целом же за обозначенный период военные сбили 163 беспилотника. Основной удар пришелся на приграничные регионы. В Курской области ликвидированы 54 БПЛА, в Крыму – 47, в Краснодарском крае – 16, в Калужской области – 11, в Новгородской области – 8, в Белгородской области – 5, в Смоленской области – 4, в Воронежской области и Адыгее по 3, в Ростовской области – 2, в Астраханской, Орловской и Тверской областях по 1. Ещё 4 дрона уничтожены над акваторией Чёрного моря и 2 над Азовским.

Отметим, в Волгоградской области режим беспилотной опасности объявлялся 9 марта с 02:58 и действовал без малого три часа.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ

