



В Дзержинском районе Волгограде полиция подключилась к изучению обстоятельств повреждения автомобилей на пр. Жукова. Минувшей ночью пламя здесь охватило сразу две иномарки.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь распространился на площади 9 кв. метров. Обуздать его удалось лишь спасателям 21-й ПСЧ.

В свою очередь полицейские уточнили, что ЧП произошло в 3:40 во дворе многоквартирного дома №5.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что огнем была уничтожена автомашина Honda. Также пламя распространилось и на припаркованную рядом автомашину Kia Rio, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, природа пожара и характер распространения заинтересовали правоохранителей. В настоящее время на месте работают эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ и оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области