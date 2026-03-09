Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
В Волгограде при таинственных обстоятельствах сгорели сразу две иномарки

09.03.2026 10:54
0
09.03.2026 10:54


В Дзержинском районе Волгограде полиция подключилась к изучению обстоятельств повреждения автомобилей на пр. Жукова. Минувшей ночью пламя здесь охватило сразу две иномарки.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь распространился на площади 9 кв. метров. Обуздать его удалось лишь спасателям 21-й ПСЧ.

В свою очередь полицейские уточнили, что ЧП произошло в 3:40 во дворе многоквартирного дома №5.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что огнем была уничтожена автомашина Honda. Также пламя распространилось и на припаркованную рядом автомашину Kia Rio, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, природа пожара и характер распространения заинтересовали правоохранителей. В настоящее время на месте работают эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ и оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

