Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землю





Дорого обошлась жителю села Бурлук Котовского района Волгоградской области его борьба с сорняками. Как сообщили в районном суде, 5 сентября 2023 года мужчина обработал прилегающую к дому территорию химическим веществом бытового назначения «Агрокиллер» со специфическим запахом. После чего жители соседнего дома почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью в больницу.

Выяснилось, что селянин отравил не только соседей, но и почву. В ней было установлено превышение концентраций загрязняющих веществ. Межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало размер вреда, причиненного земельному участку, который составил 443 504,88 рублей.

Решением Котовского районного суда Волгоградской области с Валерия К. в пользу Нижне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в счёт возмещения вреда взыскано 443 504,88 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило .



