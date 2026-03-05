Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
Федеральные новости
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землю

0
Дорого обошлась жителю села Бурлук Котовского района Волгоградской области его борьба с сорняками. Как сообщили в районном суде, 5 сентября 2023 года мужчина обработал прилегающую к дому территорию химическим веществом бытового назначения «Агрокиллер» со специфическим запахом. После чего  жители соседнего дома почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью в больницу. 

Выяснилось, что селянин отравил не только соседей, но и почву. В ней было установлено превышение концентраций загрязняющих веществ.  Межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало размер вреда, причиненного земельному участку, который составил 443 504,88 рублей.

Решением Котовского районного суда Волгоградской области с Валерия К. в пользу Нижне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в счёт возмещения вреда взыскано 443 504,88 рублей.  

Решение суда в законную силу не вступило .


