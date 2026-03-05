В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей воды





В Дзержинском районе Волгограда уже сутки остаются без газа и горячей воды ветеран Великой Отечественной войны Людмила Новикова и узница одного из фашистских концлагерей Римма Самофалова. Пожилые женщины проживают в многоквартирном доме №147 на пр. Жукова и накануне вместе с соседями лишились коммунального ресурса после того, как впустили в свои квартиры представителей газовой службы.

- Всё произошло вчера, 4 марта. У нас в доме проходило плановое обследование внутриквартирных коммуникаций. На месте в дневное время были не все. Среди тех, кто предоставил доступ в квартиры, оказалась Людмила Новикова, - рассказал один из жильцов дома Олег.

По словам волгоградца, осмотрев ванную комнату ветерана, специалисты сообщили о целом ворох проблем. Газовиков не устроила установленная практически в каждой второй волгоградской квартире с газовой колонкой железная гофра дымохода, чересчур тесный контакт с газовым оборудованием элементов отделки, якобы заниженная дверь и зашитое в гипсокартон световое окно.

- Неожиданные претензии заставили Людмилу Константиновну врасплох. Всё дело в том, что у неё заключён договор на обслуживание со специализированной организацией. Её сотрудники регулярно осматривали и колонку, и плиту – никаких нареканий не было. Но ветеран согласилась в ближайшие дни попытаться всё исправить, однако ей на это необходимо было время и возможность созвониться с дочерью. Это почему то проверяющих не устроило. Они начали что-то выговаривать, предъявлять пожилой женщине претензии. В итоге подсунули непонятные документы. Естественно, Людмила Константиновна испугалась. У неё подскочило давление. Подписывать бумаги она не стала, побоявшись, что незнакомцы могут воспользоваться её преклонным возрастом и повесить кредит или переоформить квартиру, - продолжил собственник.

После отказа пенсионерки оставить подпись газовики покинули её квартиру, а через некоторое время начали вновь стучаться в дверь. Женщина ещё сильнее испугалась и не впустила настойчивых специалистов. После этого они и решили отключить весь стояк.

- В результате пять квартир остались без газа и горячей воды. Дочка Людмилы Константиновны обещала в пятницу приехать, но успеет ли она всё устранить? Да и газовики вряд ли смогут так быстро всё проверить и вернуть ресурс. Но что делать Людмиле Константиновне? Она теперь ни еды приготовить не может, ни искупаться. Кроме того, этажом выше проживает 85-летняя узница концлагерей Римма Сергеевна. Она уже практически не встаёт, нужен уход, а воды и газа в квартире нет, - продолжает Олег.

Волгоградец подчёркивает, что во время проверок технические специалисты не обнаружили ни утечек газа, ни других серьёзных нарушений, которые бы требовали немедленно остановки газоснабжения всех потребителей по стояку. Учитывая особый статус ветерана, считает волгоградец, газовая служба могла бы не лишать Людмилу Константиновну ресурса, а взять над ней шефство, оказав активное содействие в устранении выявленных недостатков.

- Вместо этого нашего ветерана решили будто за что-то наказать. Заставили её переживать, лишили возможности проживать в достойных условиях.

В управляющей компании журналистам подтвердили, что знают о том, что ветеран Великой Отечественной войны и другие собственники остались без газа, но ничем не могут помочь.

- Проверку проводили не мы, а «Газпром газораспределение Волгоград». По-человечески нам ветерана и других пожилых людей, которые стали заложниками сложившейся ситуации, жалко, но повлиять на происходящее мы не можем. Ветерану необходимо устранить все нарушения и передать нам соответствующую информацию. Мы в свою очередь оперативно направим её газовикам для организации повторного обследования квартиры, - сообщили в диспетчерской службе «ЖЭУ 66».

Также в организации не смогли пояснить, действительно ли выявленные недостатки настолько критичны, что потребовали полной и немедленной приостановки газоснабжения жилых помещений, переадресовав вопрос к газовой службе.

В «Газпром газораспределение Волгоград» сообщили журналистам, что по итогу осмотра квартиры специалисты действовали в строгом соответствии с должностными инструкциями, а отключение потребителей было необходимо для безопасности жильцов многоквартирного дома.

- В одной из квартир дома по адресу г. Волгоград, пр.Жукова 147 сотрудник газовой службы обнаружил нарушения. В подобных ситуациях в соответствии с действующим законодательством газовая служба обязана незамедлительно приостановить газоснабжение для безопасности людей. Газовики подробно рассказали обо всех нарушениях проживающей в квартире женщине: требуется замена дымоотводящей гофры, замурованный газовый шланг необходимо извлечь из стены и пр. Однако она не допустила специалистов для временного отключения газового оборудования в своей квартире, - подчеркнули в газовой службе.

По данным ресурсоснабжающей организации, выявленные недостатки могли спровоцировать попадание в квартиру угарного газа, несколько вздохов которого способны погубить пожилую хозяйку.

- Для безопасности жителей был перекрыт газовый стояк в подъезде. В связи с этим под отключение попали и другие квартиры по стояку, поскольку технической возможности для отключения только «небезопасных» квартир нет. Газоснабжение в подъезде будет восстановлено после отключения газовой колонки в данной квартире. При этом газовая плита будет работать. Далее в квартире необходимо устранить нарушения. Газовики готовы оказать содействие в этом вопросе, управляющая компания должна подключиться и в т.ч. решить вопрос с доступом в квартиру.

Отметим, редакция направила информацию о лишении ветерана и лежачей узницы фашистских лагерей газоснабжения в прокуратуру Волгоградской области, Госжилнадзор и администрацию Волгограда с просьбой взять сложившуюся в доме ситуацию под контроль.

