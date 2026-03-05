В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадке





В Волгограде в связи с непредвиденной ситуацией был отменены концерты Сергея Лазарева, которые должны были пройти в «Экспоцентре» 6 и 7 марта в преддверии 8 марта. Об этом артист объявил в своих соцсетях вечером 5 марта.

— Друзья, всем привет! Внимание, Волгоград! Важная информация. 6 и 7 марта, завтра и послезавтра, у меня должны были состояться концерты в Волгограде. Но сегодня утром пришла информация, что на площадке, где должен был проходить концерт, произошла авария, которая не позволяет провести концерт. Она произошла во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать сегодня. Соответственно сегодня у этого коллектива отмена концерта на этой площадке. Нам сказали, что наш концерт завтра тоже не состоится по причине этой аварии. Это ужасная информация, я не ожидал этого. Мы готовы ехать, уже весь коллектив и все декорации там. Я понимаю, что многие из вас получили, возможно, билеты в подарок к 8 Марта. Кто-то ехал из других городов. Я сам в шоке, — объявил артист в своих соцсетях.





По словам певца, он пытался найти альтернативную площадку для проведения концерта, но ни одно из них не подошло в связи с малой вместительностью.

— Были мысли перенести куда-то в другое место, но никаких свободных площадок для такого количества зрителей в Волгограде нет. Мы пока не понимаем, когда площадка сможет устранить аварию. Я, конечно, постараюсь сделать перенос на другую дату. Да, к сожалению, праздничного настроения не случится. Я надеюсь, что мы с вами все-таки увидимся. Я и моя команда делает все, что от нас зависит. Я прошу прощения за доставленные неудобства, кто приехал специально. Я очень хотел поздравить жительниц Волгограда с 8 Марта. Для меня и моей команды это полный шок, я очень расстроен, — подытожил Сергей Лазарев.

Фото: Сергей Лазарев / vk.com