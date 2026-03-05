В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкции

В Советском районе Волгограда началась подготовка к реконструкции четырехполосной улицы Новосибирской. Проект планировки и межевании территории, где намечены работы, обсудят на общественных слушаниях, которые стартуют 12 марта.

Согласно постановлению главы Волгограда, в Советском районе планируется реконструкция улично-дорожной сети ул. Новосибирской от пересечения с ул. Казахской до ул. им. Сухова. Общая протяженность участка составляет 333 метра. Площадь территории в границах проектирования – 2,62 га.





Улица Новосибирская является магистральной улицей районного значения и ее развитие предусмотрено Генпланом Волгограда. Проектом предусмотрено реконструкция проезжей части с устройством парковочных карманов и пешеходных тротуаров, а также озеленение. В частности, здесь планируется устройство 68 парковочных мест.

В составе улично-дорожной сети находятся трамвайные пути и одна остановка этого общественного транспорта. Также улицу Новосибирскую пересекают инженерные сети и коммуникации, вынос и устройство которых также предполагается проектом реконструкции, реализация которого предполагается до 2030 года.

Фото из архива V102.RU

