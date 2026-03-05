Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под Волгоградом

Жители села Глеминка Старополтавского района Волгоградской области почти 10 лет безуспешно пытаются добиться от местных властей реставрации братского захоронения воинов-земляков. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Несмотря на указания исполнительных и надзорных органов, до конкретных действий дело так и не дошло.  

Уточняется, что братская могила защитников Сталинграда расположена на привокзальной площади села и уже давно требует проведения ремонта, который не осуществляется по причине бездействия органов местного самоуправления. 

– Граждане неоднократно обращались в адрес администрации Гмелинского сельского поселения с просьбой проведения реставрации и нанесения имен погибших солдат на памятнике. После направления селянами жалобы в адрес Уполномоченного было проведено несколько проверочных мероприятий органами прокуратуры и комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, – сообщают в аппарате волгоградского омбудсмена. 


В 2023 году поселковой администрации была выделена субсидия в размере 531 тыс. рублей на обеспечение сохранения объектов культурного наследия. Однако на эти деньги сельские чиновники лишь заказали разработку проектно-сметной документации реставрационных работ. Несмотря на то, что администрация Гмелинки должна была выделить средства непосредственно на ремонт, этого сделано не было ни в 2023-м, ни в 2024-м, ни в 2025 году. 


Заставить шевелиться чиновников села решили на этот раз через суд. Прокуратурой Палласовского района в райсуд направлен иск к администрации Гмелинского сельского поселения о возложении обязанности принять участие в конкурсном отборе в конкурсном отборе муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Волгоградской области.

Фото: voopiik34.ru

